桃太郎與鬼滅之刃 日台協會：夥伴團結終能贏來正義

日台交流協會晚間感性貼文，用「桃太郎」與「鬼滅之刃」台日都耳熟能詳故事，隱喻目前在擊退病毒戰役雖然過得很辛苦，但有共體時艱的夥伴。(取自日本台灣交流協會臉書)

日本 將把疫苗 直運台灣 消息傳出後，日台交流協會晚間感性貼文，沒有「疫苗」二字，但用「桃太郎」與「鬼滅之刃」台日都耳熟能詳故事，隱喻目前在擊退病毒戰役雖然過得很辛苦，但有共體時艱的夥伴，「相信夥伴團結一致，終能贏來正義」。

泉裕泰日前親自為台灣打氣時曾說，一次又一次，台灣總陪伴日本挺過難關。「現在台灣有難，我們當然要支持」。

今天晚間，日本媒體紛紛報導，指日本供應台灣的124萬劑AZ疫苗預計明天運抵，讓目前實施三級警戒，急需疫苗穩定疫情的台灣人振奮不已。

日台交流協會隨即以「窩在家、深思童話故事」為題貼文，雖然沒有提及疫苗二字，字裡行間卻在在透露台日夥伴團結戰勝疫情意味，引起大批網友熱烈回響，紛紛留言「謝謝日本」、「台日友誼長存」，有人形容日本是雪中送炭，更有網友說，要在「疫情平緩後，去日本買爆」。

日本台灣交流協會貼文中，刊出日本駐台代表泉裕泰與桃太郎的合照，援引「桃太郎」、「鬼滅之刃」台日人民都很熟悉的故事，暗喻目前台灣與日本共同面對苦戰病毒處境。

貼文中指出，從桃子誕生的日本第一少年與動物夥伴們擊退惡鬼迎來正義的童話故事桃太郎，據說已經流傳好幾百年了。說到桃太郎，讓人想起前一陣子在台灣爆紅的動漫鬼滅之刃，也是與惡鬼戰鬥的故事。

交流協會寫道，也許鬼滅之刃的根源是來自於桃太郎也不一定。桃太郎與鬼滅之刃主角炭治郎在長期跟魔鬼搏鬥的辛苦日子裡，腦海中說不定曾閃過「乾脆加入鬼聯盟還比較不會這麼累！」這樣的念頭。

交流協會指出，即便如此，他們努力抵抗誘惑，咬緊牙關堅持到底，最後終於和夥伴們迎向了幸福的結局。現在，日本與台灣都在擊退病毒的戰疫當中過得很辛苦、不安。「或許內心動搖了，也是人性吧」。

「希望大家記得，我們都有共體時艱的夥伴。攜手渡過這波難關後，我們一定能再相會的」！就像桃太郎與鬼滅之刃的故事核心，即「相信夥伴團結一致，終能贏來正義」。