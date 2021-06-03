我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國也將提供疫苗給台灣 預計6月底送出

日助台疫苗 日媒：安倍是推手 背後還有美國影子

桃太郎與鬼滅之刃 日台協會：夥伴團結終能贏來正義

中央社台北3日電
日台交流協會晚間感性貼文，用「桃太郎」與「鬼滅之刃」台日都耳熟能詳故事，隱喻目前在擊退病毒戰役雖然過得很辛苦，但有共體時艱的夥伴。(取自日本台灣交流協會臉書)
日台交流協會晚間感性貼文，用「桃太郎」與「鬼滅之刃」台日都耳熟能詳故事，隱喻目前在擊退病毒戰役雖然過得很辛苦，但有共體時艱的夥伴。(取自日本台灣交流協會臉書)

日本將把疫苗直運台灣消息傳出後，日台交流協會晚間感性貼文，沒有「疫苗」二字，但用「桃太郎」與「鬼滅之刃」台日都耳熟能詳故事，隱喻目前在擊退病毒戰役雖然過得很辛苦，但有共體時艱的夥伴，「相信夥伴團結一致，終能贏來正義」。

泉裕泰日前親自為台灣打氣時曾說，一次又一次，台灣總陪伴日本挺過難關。「現在台灣有難，我們當然要支持」。

今天晚間，日本媒體紛紛報導，指日本供應台灣的124萬劑AZ疫苗預計明天運抵，讓目前實施三級警戒，急需疫苗穩定疫情的台灣人振奮不已。

日台交流協會隨即以「窩在家、深思童話故事」為題貼文，雖然沒有提及疫苗二字，字裡行間卻在在透露台日夥伴團結戰勝疫情意味，引起大批網友熱烈回響，紛紛留言「謝謝日本」、「台日友誼長存」，有人形容日本是雪中送炭，更有網友說，要在「疫情平緩後，去日本買爆」。

日本台灣交流協會貼文中，刊出日本駐台代表泉裕泰與桃太郎的合照，援引「桃太郎」、「鬼滅之刃」台日人民都很熟悉的故事，暗喻目前台灣與日本共同面對苦戰病毒處境。

貼文中指出，從桃子誕生的日本第一少年與動物夥伴們擊退惡鬼迎來正義的童話故事桃太郎，據說已經流傳好幾百年了。說到桃太郎，讓人想起前一陣子在台灣爆紅的動漫鬼滅之刃，也是與惡鬼戰鬥的故事。

交流協會寫道，也許鬼滅之刃的根源是來自於桃太郎也不一定。桃太郎與鬼滅之刃主角炭治郎在長期跟魔鬼搏鬥的辛苦日子裡，腦海中說不定曾閃過「乾脆加入鬼聯盟還比較不會這麼累！」這樣的念頭。

交流協會指出，即便如此，他們努力抵抗誘惑，咬緊牙關堅持到底，最後終於和夥伴們迎向了幸福的結局。現在，日本與台灣都在擊退病毒的戰疫當中過得很辛苦、不安。「或許內心動搖了，也是人性吧」。

「希望大家記得，我們都有共體時艱的夥伴。攜手渡過這波難關後，我們一定能再相會的」！就像桃太郎與鬼滅之刃的故事核心，即「相信夥伴團結一致，終能贏來正義」。

日本 台灣 疫苗

上一則

拜登出席英國G7峰會 伊麗莎白女王將親自接見

下一則

快看世界／東京奧運現狀堪憂 萬名志願者退出

延伸閱讀

日助台疫苗 日媒：安倍是推手 背後還有美國影子

日助台疫苗 日媒：安倍是推手 背後還有美國影子
日本明提供124萬劑AZ疫苗 日航證實接到委託下午抵桃機

日本明提供124萬劑AZ疫苗 日航證實接到委託下午抵桃機
日本124萬劑疫苗明抵台灣 知情人士曝後面還有這麼多

日本124萬劑疫苗明抵台灣 知情人士曝後面還有這麼多
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

2021-05-29 17:01
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

2021-05-28 21:49
北韓領導人金正恩。路透

家屬現場目睹 金正恩下令槍決賣南韓錄影帶的居民

2021-05-29 06:48
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
29日，英國劍橋公爵夫人凱特接種第一劑新冠肺炎疫苗。(美聯社)

凱特接種第一劑新冠疫苗 發推文致謝

2021-05-29 10:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪
實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞
美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員
來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛