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英軍高層出大包 空降特勤團「極機密單位」存在曝光

編譯周辰陽／即時報導
英國小報2日獨家披露，因為英軍高層處理電郵出包，將一分晉升名單寄給數百位公務員與官兵，導致數十名特種部隊官兵身分因此曝光。(擷自The Sun網頁)
英國小報2日獨家披露，因為英軍高層處理電郵出包，將一分晉升名單寄給數百位公務員與官兵，導致數十名特種部隊官兵身分因此曝光。(擷自The Sun網頁)

英國小報2日獨家披露，英軍高層因為處理電郵出包，將一分晉升名單寄給數百位公務員與官兵，竟導致數十名特種部隊官兵身分因此曝光，有可能面臨生命危險。

太陽報與每日郵報報導，這些特種部隊官兵的姓名與單位被列在11頁晉升名單的電子檔，涉及73名精銳特種部隊成員、42名情報部隊（Intelligence Corps）成員，也連帶證實從未獲得公開承認的空降特勤團（SAS）極機密單位「E中隊」（E Squadron）的存在。

「E中隊」習慣被稱為「革命戰爭聯隊」（Revolutionary Warfare Wing），相傳曾在利比亞強人格達費被推翻發揮作用。據指「E中隊」專門自經驗豐富的士官抽選成員，還有軍情六處（MI6）情報員參與。就算是在赫里福德（Hereford）的SAS基地營房內，「E中隊」也跟其他軍刀中隊（sabre squadrons）分開與保密。

根據太陽報，外洩的晉升名單含有近1200名下士的姓名，透過WhatsApp在官兵之間流通。一位前SAS士官指出，「這次外洩讓生命處於危險之中，要是任何人試圖追蹤、攻擊或滲透這些單位，這名單就是一分大禮，幾秒內就能上網找到部分擁有不尋常姓氏的官兵」。

這位前SAS士官強調，他們的姓名之所以保密，理由很充分，因為恐怖分子與敵對國家會想傷害他們，「應該有適當的系統，不讓特種部隊官兵姓名出現在一般名單上，這是一個大破壞」。英國陸軍則表示，正在調查此一外洩事件，「目前不宜進一步評論」。

英國 WhatsApp

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