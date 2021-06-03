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FAO：5月全球糧食價格升至2011年來最高水準

編譯陳律安／綜合外電
全球5月糧價激增。(路透)
全球5月糧價激增。(路透)

聯合國糧農組織（FAO）3日表示，5月全球糧食價格以逾10年來最快速度上漲。已經漲了一年的基本糧食價格絲毫沒有降溫跡象，加深了通膨疑慮。

FAO 的全球糧價指數在5月升至127.1點，比4月上漲4.8%，較去年同月激增近40%，不僅連續第12個月走高，而且攀抵2011年9月來的最高水準。

FAO表示，受到供給中斷與需求強勁的雙重因素的推升，5月糖、植物油及玉米穀片的價格創下最大漲幅。在玉米價格上揚的帶動下，5月玉米穀片的價格大漲6%，原因是產區受乾躁天氣影響以及中國的需求強勁。

在棕櫚油、黃豆油、油菜籽油漲價的帶動下，5月植物油價格躍漲7.8%。由於東南亞供應遲緩加上市場需求殷切，導致棕櫚油上漲上揚。。

最大的糖生產國巴西收成延遲，推升糖價在5月上漲6.8%。肉類和乳品價格5月的增幅較為緩和，分別上漲2.2%和1.8%。

此外，FAO並發布2021年第一份全球玉米穀片產量預測，預估產量逼近28.21億公噸，可望締造新猷，且比去年增加1.9%，主因是玉米全年產量可能成長3.7%；FAO並預估小麥今年產量將年增1.4%、稻米將增加1%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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