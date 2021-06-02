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不滿復旦大學設校 布達佩斯市長擬改路名批北京

中央社布達佩斯2日綜合外電報導
布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）。美聯社
布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）。美聯社

中國上海復旦大學與匈牙利政府簽署協議，將在匈國首都布達佩斯建分校。持反對意見的布達佩斯市長卡拉松尼今天宣布，將重新命名校區附近道路，以突顯北京被控侵犯人權。

路透社報導，其中一條道路將以達賴喇嘛為名，這位西藏流亡精神領袖被北京視為危險分離主義分子。另一條街道將稱為「維吾爾族烈士路」，華府與一些國家稱這個穆斯林為主的族群遭中國種族滅絕。

第三條路將以「自由香港路」命名，還有一條道路會改用被關押的天主教中國主教之名。這些更名後的道路將匯聚在復旦大學分校預定地。

中國否認壓迫人權。路透社致電中國大使館公關室尋求評論，但無人接聽。

自由派的布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）表示：「復旦大學這項計畫將使匈牙利30年前（共產主義垮台時）承諾的許多價值產生疑問。」卡拉松尼計劃明年參選，以取代現任右翼總理奧班（Viktor Orban）。

奧班的自由派批評者指控他與中國、俄羅斯和其他非自由派政府交好，同時卻激怒歐洲盟友，限制司法與媒體獨立性。

匈牙利首屈一指的私立中歐大學（Central European University）遭奧班政府修法破壞其地位，政府還對創辦人富商索羅斯（George Soros）公開發起仇視運動。中歐大學已在2019年把多數活動遷往鄰國奧地利。

卡拉松尼告訴記者，這處中國校區將耗費匈牙利納稅人近20億美元，而且違背一份稍早與政府的協議。原來的協議是要為匈牙利學生在此區興建宿舍和設施。

奧班政府則捍衛這項計畫。創新與科技部副部長山達（Tamas Schanda）上週表示：「復旦大學設校，意味著能夠向全球最佳（大學）學習。」

根據自由派智庫共和研究院（Republikon Institute）昨天公布的民調，66%的匈牙利人反對設校想法，27%支持。

中國 北京 民調

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