馬來西亞疫情延燒 病患插管前家人通話恐是訣別

馬來西亞葬儀志工28日在首都吉隆坡市郊為新冠病人遺體消毒，準備下葬。（歐新社）

馬來西亞疫情 燒不停，今天新增126人因感染COVID-19病故，創下馬國單日新增死亡數紀錄。一名醫護說，病人插管前會安排患者與家人視訊通話，這可能是他們最後一通電話。

馬來西亞當局為遏止疫情擴大，自昨天起實施2週的全面封鎖行動管制令。目前疫情尚未明顯趨緩，新增確診人數、死亡病例皆居高不下。

馬來西亞衛生部表示，今天新增7703人確診，全國累計確診病例為58萬7165例。今天新增126人病歿，創下馬國單日新增死亡病例的紀錄；累計2993人病故。

馬國媒體報導，馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）也對當地越來越多5歲以下兒童染疫的情況感到擔憂。

在馬國疫情延燒之際，星洲網報導，當地一名醫護人員沙林沙布丁（Shahrin Sahbudin）昨天在臉書 發布2張2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ）患者病歿的照片並發文表示，一旦確診者需要插管輸氧，醫護人員就會安排病人與家人視訊通話，「這可能是他們最後一次跟家人通話了」。

「若確診者挺不過來而病歿，那這就是他人生的最後一程了。」沙林沙布丁貼出的照片一張是醫護人員正在包裹遺體，另一張則是包裹好的遺體躺在病床上。

根據馬國衛生部最新數據，目前有878名COVID-19患者在加護病房接受治療，441名患者需仰賴呼吸輔助器。