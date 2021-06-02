日本擬提供台灣AZ疫苗 傾向6月下旬供貨

阿斯特捷利康生產的疫苗。（美聯社）

日本 政府考慮提供英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）製造的疫苗 （AZ疫苗）給台灣 ，目前正朝著6月下旬開始提供疫苗的方向，和台灣進行協商。

日本每日新聞報導，日本首相官邸（行政中心）人士透露，台灣期盼日本政府6月中旬過後就提供AZ疫苗，為此正在進行協商。提供的方式可透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX ）提供疫苗給台灣，但日本政府考慮直接供應台灣。

報導說，日本政府5月21日核准AZ疫苗藥證申請，但尚未決定AZ疫苗在日本境內的用途。要提供AZ疫苗給台灣可能不僅是基於人道觀點，也有與展開疫苗外交的中國互別苗頭之意。

報導提及，台灣目前和美國藥廠莫德納（Moderna）、英國藥廠阿斯特捷利康簽約購買疫苗，但持續缺貨。總統蔡英文日前表示，台灣與德國藥廠BioNTech的簽約因中國的介入無法簽成。

在此情況下，日本親台派的執政黨自由民主黨國會議員向日本政府表示，如果放任不管，中國的影響恐增大，主張應支援台灣。

由於日本政府已與阿斯特捷利康簽約取得1億2000萬劑AZ疫苗。但在歐洲有報告顯示，接種AZ疫苗後少數人會出現血栓的副反應，目前日本政府尚未決定AZ疫苗在日本境內的用途。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信5月28日在例行記者會上表示，日本確保有多餘的疫苗將儘速做出具體的方針，將這些疫苗提供給其他國家或地區。

日本政府也考慮透過世界衛生組織西太平洋區域署（WPRO）提供AZ疫苗給太平洋島國。