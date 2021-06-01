歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟 的疫苗 護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。從7月1日起，不是接種輝瑞／BNT、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AZ）以及嬌生（J&J）等四款歐盟認證的新冠疫苗旅客，入境歐盟仍須接受篩檢及隔離。

英國衛報報導，隨著歐盟感染率逐漸下降，這套名為「數位歐盟新冠證明」（EU Digital COVID Certificate，通稱「疫苗護照」）系統從本周二起（1日）準備就緒，允許成員國發給公民一種數位護照，以證明身份並讓他們在歐盟境內自由旅行。預定7月1日起正式在境內27國啟用。

歐盟疫苗護照的內容將包括疫苗接種證明、檢測 結果證明以及曾染疫民眾的康復證明三類。通行證可以是數位或紙本，且有條碼讓歐盟全境能夠驗證。歐盟成員國5月已就疫苗接種數位證明達成協議，將可透過快速反應碼（QR Code）得知當事人是否已接種疫苗，或是否在感染並康復後獲得免疫，或近期採檢結果呈陰性。

至於接種疫苗的種類限制，據英國廣播公司（BBC）及愛爾蘭檢查者報（Irish Examiner），主要是指輝瑞／BNT、AZ、嬌生、莫德納等四種已獲得世界衛生組織（WHO）及歐盟批准的疫苗，不過詳情要等疫苗護照正式啟用後才能確定。

另據路透報導，歐盟執行委員會已在5月31日提議，應容許14天前完全接種過疫苗的民眾在歐盟國家之間旅遊時，不需接受病毒檢測和隔離。執委會並建議，在旅行前72小時接受PCR核酸檢測呈陰性者，或在出發前48小時抗原檢測呈陰性以及持染疫後康復證明的人，也可不需接受病毒檢測和隔離。