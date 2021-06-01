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全球4大組織呼籲公平分配疫苗 終結疫情大流行

中央社華盛頓1日綜合外電報導

全球4大組織領袖今天表示，世界各國領導人必須做出「新承諾」，更公平的分配2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，以控制這波疫情大流行。

COVID-19疫情已在全球奪走超過350萬條人命。富國和窮國之間疫苗分配不公，恐導致疫情複雜變化，持續延燒，引發各方關切。世界衛生組織（WHO）、世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金（IMF）和世界貿易組織（WTO）等因此聯合撰文呼籲。

這篇專文刊登在今天的「華盛頓郵報」（Washington Post），這4大組織也將變異病毒的出現，歸咎於疫苗接種計畫的落差。變異病毒在開發中國家引爆新一波疫情。

他們表示：「顯而易見，若不終結這場衛生危機，將無法擺脫COVID-19疫情大流行，邁向範圍廣泛的經濟復甦。這兩者的關鍵都在疫苗的取得。」

「終結疫情大流行是可能的，而且需要全球現在就採取行動。」

這篇聯合投書是由IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）、世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）和世貿秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）共同撰寫。

他們呼籲七大工業國集團（Group of Seven）的富裕民主國家這個月稍後出席英國舉行的會議時達成協議，同意「加強協調策略、提供新資金，為全世界施打疫苗」。

這4大組織領袖也建議G7同意資助IMF提出的500億美元計畫，加速終結這波疫情大流行。

疫情 疫苗 譚德塞

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