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日本沖繩每10萬人逾127人染疫 石垣獨力「封城」

中央社東京1日綜合外電報導

日本沖繩縣今天新增223例確診病例，最近一週每10萬人口新增病例數高達127.43人，居日本全境之冠。面對嚴峻疫情，石垣市政府強烈籲請所有市民待在家中兩週，中小學也停課。

日本琉球新報報導，沖繩縣目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）專用病床使用率高達97.9%、重症患者專用病床使用率也來到55.6%。沖繩縣至今累計病例數1萬7267人。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣石垣市政府為因應嚴峻疫情，昨天已針對所有市民獨自發布「非常事態宣言」，強烈籲請所有市民到6月15日前，原則上都待在家中勿外出；市內所有中小學將從6月2日起停課到13日。

石垣市近一週新增逾百例確診病例，研判已造成社區感染，加上40名確診患者住院，已壓迫離島醫療量能，希望民眾未來兩週能「自主封城」，度過疫情難關。

北海道今天新增254例確診病例及16例死亡病例，雖然確診病例數有減少，但死亡病例數已連續7天逾10例，疫情依舊嚴峻。

北海道至今累計病例數3萬8213例，包括1128例死亡病例。

東京都今天新增471例確診病例，較上週二減少71例，連續19天低於上週同日（例如本週二低於上週二）。東京都至今累計病例數16萬1426例，包括2062例死亡病例；重症患者數較昨天減少5人，總數70人。

大阪府今天新增201例確診病例及21例死亡病例，至今累計病例數9萬9920例，包括2336例死亡病例。

日本政府厚生勞動省表示，境內需要使用人工呼吸器及在加護病房內接受治療的重症患者數，截至今天為止共1323人，較昨天減少26人。

NHK自行統計，截至今天晚間7時30分，日本境內今天共新增2643例確診病例及101例死亡病例。

日本境內包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數75萬98例；至今累計死亡病例數1萬3174例。

日本 疫情 東京

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