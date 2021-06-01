我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軍機侵入空域 馬來西亞將召喚中國大使說明

馬州「疫苗樂透」首領獎 是Giant超市員工

中資租運煤港 澳洲參議員：煤出口恐受中國干擾

中央社雪梨1日專電
澳洲最大運煤港口紐卡索港由中國央企參與承租經營，圖為一艘運煤船抵達紐卡索港。(Getty Images)
澳洲最大運煤港口紐卡索港由中國央企參與承租經營，圖為一艘運煤船抵達紐卡索港。(Getty Images)

澳洲中國關係日益緊張，而澳洲最大運煤港口紐卡索港卻是由中國央企參與承租經營；參議員麥唐納警告，澳洲煤的出口業務可能因此受到中國政府干擾。

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下多家媒體，包括「澳洲人報」（The Australian）、雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）、墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）以及news.com.au，今晚同時在網上轉載「澳洲新聞通訊社」（NCA NewsWire）報導，澳洲執政自由黨國家黨聯盟陣營今天在國會討論到，由中國央企參與承租紐卡索港（Port of Newcastle）對澳洲帶來的風險問題。

據澳洲廣播公司2014年4月30日報導，澳洲「哈斯汀基金」（Hastings Funds Management；現已名為Vantage Infrastructure）與中國央企招商局（China Merchants）聯手，以澳幣17億5000萬元（約13億6877美元）向澳洲新南威爾斯州（New South Wales）政府買下為期98年的紐卡索港租約。

澳洲新聞通訊社報導提到，紐卡索港是全球最大運煤出口港；而招商局除了投資經營紐卡索港之外，本來還部署參與維多利亞州（Victoria）政府與中國達成的「一帶一路」協議計畫。

但由於今年4月，澳洲聯邦政府援引去年12月通過的新法「澳洲對外關係（州和領地協議）法案2020」取消維州的「一帶一路」協議；連帶招商局計畫在維州投入的「一帶一路」計畫也無法推行。

澳洲新聞通訊社報導指出，來自昆士蘭州國家黨參議員麥唐納（Susan McDonald）今天在聯邦參議院發言時，要求聯邦政府應顧及「現時的地緣政治環境」，重新檢視中國央企參與承租紐卡索港的風險問題。

麥唐納提醒，由中國央企參與租用澳洲運煤港口，澳洲煤的出口業務有可能遭受中國政府的干擾。

澳洲財政部長伯明罕（Simon Birmingham）回應麥唐納指出，雖然中國招商局是在「澳洲對外關係（州和領地協議）法案2020」立法之前成功獲得紐卡索港的租約，而該項新法並不能溯及既往；不過，要是澳洲煤炭出口受到中國政府干擾，澳洲政府有需要時還是可以運用額外的權力應變。

伯明罕表示，澳洲政府是可以動用公平競爭法例，以阻止商業活動受到干擾；甚至，要是中國政府利用中國央企所租用的澳洲煤炭港口，進而干擾澳洲煤炭出口，澳洲政府將會動用緊急法例應變。

澳洲新聞通訊社報導提到，稍早有載著澳洲煤的船隻，遭中國當局阻止無法靠岸卸貨，結果滯留海上長達20個月。

澳洲 中國 一帶一路

上一則

「像搶演場會門票」 南韓16小時搶光100萬劑嬌生疫苗

下一則

軍機侵入空域 馬來西亞將召喚中國大使說明

延伸閱讀

第一批海外選手抵日 東奧重大里程碑

第一批海外選手抵日 東奧重大里程碑
全球最大肉類供應商JBS也遭駭 北美澳斷網、部分關廠

全球最大肉類供應商JBS也遭駭 北美澳斷網、部分關廠
雀巢六成產品不符健康定義

雀巢六成產品不符健康定義
駭客攻擊全球最大肉類加工商 JBS北美澳洲斷網部分關廠

駭客攻擊全球最大肉類加工商 JBS北美澳洲斷網部分關廠

熱門新聞

越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

2021-05-29 17:01
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

2021-05-26 22:32
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

2021-05-28 21:49
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
北韓領導人金正恩。路透

家屬現場目睹 金正恩下令槍決賣南韓錄影帶的居民

2021-05-29 06:48
29日，英國劍橋公爵夫人凱特接種第一劑新冠肺炎疫苗。(美聯社)

凱特接種第一劑新冠疫苗 發推文致謝

2021-05-29 10:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺