中資租運煤港 澳洲參議員：煤出口恐受中國干擾

澳洲最大運煤港口紐卡索港由中國央企參與承租經營，圖為一艘運煤船抵達紐卡索港。(Getty Images)

澳洲 與中國 關係日益緊張，而澳洲最大運煤港口紐卡索港卻是由中國央企參與承租經營；參議員麥唐納警告，澳洲煤的出口業務可能因此受到中國政府干擾。

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下多家媒體，包括「澳洲人報」（The Australian）、雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）、墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）以及news.com.au，今晚同時在網上轉載「澳洲新聞通訊社」（NCA NewsWire）報導，澳洲執政自由黨國家黨聯盟陣營今天在國會討論到，由中國央企參與承租紐卡索港（Port of Newcastle）對澳洲帶來的風險問題。

據澳洲廣播公司2014年4月30日報導，澳洲「哈斯汀基金」（Hastings Funds Management；現已名為Vantage Infrastructure）與中國央企招商局（China Merchants）聯手，以澳幣17億5000萬元（約13億6877美元）向澳洲新南威爾斯州（New South Wales）政府買下為期98年的紐卡索港租約。

澳洲新聞通訊社報導提到，紐卡索港是全球最大運煤出口港；而招商局除了投資經營紐卡索港之外，本來還部署參與維多利亞州（Victoria）政府與中國達成的「一帶一路 」協議計畫。

但由於今年4月，澳洲聯邦政府援引去年12月通過的新法「澳洲對外關係（州和領地協議）法案2020」取消維州的「一帶一路」協議；連帶招商局計畫在維州投入的「一帶一路」計畫也無法推行。

澳洲新聞通訊社報導指出，來自昆士蘭州國家黨參議員麥唐納（Susan McDonald）今天在聯邦參議院發言時，要求聯邦政府應顧及「現時的地緣政治環境」，重新檢視中國央企參與承租紐卡索港的風險問題。

麥唐納提醒，由中國央企參與租用澳洲運煤港口，澳洲煤的出口業務有可能遭受中國政府的干擾。

澳洲財政部長伯明罕（Simon Birmingham）回應麥唐納指出，雖然中國招商局是在「澳洲對外關係（州和領地協議）法案2020」立法之前成功獲得紐卡索港的租約，而該項新法並不能溯及既往；不過，要是澳洲煤炭出口受到中國政府干擾，澳洲政府有需要時還是可以運用額外的權力應變。

伯明罕表示，澳洲政府是可以動用公平競爭法例，以阻止商業活動受到干擾；甚至，要是中國政府利用中國央企所租用的澳洲煤炭港口，進而干擾澳洲煤炭出口，澳洲政府將會動用緊急法例應變。

澳洲新聞通訊社報導提到，稍早有載著澳洲煤的船隻，遭中國當局阻止無法靠岸卸貨，結果滯留海上長達20個月。