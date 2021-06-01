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擔心第3波疫情來襲 印度正準備兒童用藥

中央社新德里1日專電
印度正在準備兒童藥物，以防若發生第三波疫情，可能衝擊尚無疫苗可保護的兒童。(美聯社)
印度正在準備兒童藥物，以防若發生第三波疫情，可能衝擊尚無疫苗可保護的兒童。(美聯社)

印度第二波新冠肺炎疫情有所緩和，但各界擔心第三波來襲時將鎖定尚無疫苗保護的兒童，衛福部今天表示，正在準備兒童藥物，且針對兒童的新指導方針很快出爐。

衛生與福利部傍晚召開線上記者會以印地語（Hindi）說明印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情狀況；面對可能來襲的第三波疫情可能衝擊尚無疫苗可保護的兒童，官方和與會者做了說明。

印度英文媒體News 18報導，官方智庫NITI Aayog成員兼印度新冠肺炎工作小組負責人保羅（VK Paul）在記者會指出，如果SARS-CoV-2病毒改變性質，新冠肺炎對兒童影響可能會增加，可能有2%到3%的兒童需要住院治療。

保羅強調，中央政府在第三波新冠肺炎疫情來襲之前，一直在關注兒童感染狀況。儘管兒童感染新冠肺炎可能多數是輕症，只有2%到3%的兒童需要住院治療，但衛福部正在準備兒童用藥，設立一個專家小組，準備發布針對兒童的新指導方針。

他說，兒童感染新冠肺炎康復6周後，只有少數兒童會出現發燒、身體疼痛和身體出血趨勢，這是身體多系統發炎。

雖然一些研究顯示，兩種疫苗混合施打不會喪失功效，但保羅表示，兩種不同劑量的疫苗混合施打會產生什麼不良反應和積極作用，還需要研究，在研究結果出爐之前，疫苗政策不會改變；意思是，印度政府尚不鼓勵混合施打兩種疫苗。

衛福部次長阿加渥（Lav Aggarwal）則報告，從5月7日以來，印度的新冠肺炎病例一直在下降，且自5月28日以來，每天新增病例不到20萬例，也就是從5月7日的高峰值以來，病例下降了近69%。

此外，阿加渥補充說，印度今天的篩檢陽性率已降至6.62%，是4月1日以來的最低點。

阿加渥表示，印度已接種了2160萬劑疫苗，且康復的病例已超過每日新增病例，康復率更增加到92%。

談到疫苗接種仍不到人口3%，印度官方醫學研究委員會（ICMR）總幹事巴加瓦（Balram Bhargava）指出，印度的人口是美國的4倍，需要有耐心；雖然疫苗短缺，但印度是世界上5個主要疫苗生產國之一，很快就有足夠的疫苗來覆蓋所有人口。

疫苗 印度 新冠肺炎

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