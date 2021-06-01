哈利、梅根第2胎臨盆時間曝光 被爆在豪宅生

梅根(左)與哈利(右)將迎來女兒。(路透)

英國哈利 王子與老婆梅根 馬可脫離英國王室已近1年，2人生下愛子亞契，今年2月14日西洋情人節又宣布懷了第2胎，梅根3月接受歐普拉專訪時透露，是個女兒，至於預產期不願透露，不過英國「每日電訊報」近日就指出，她將在這幾個星期臨盆，推估孩子將在在6、7月誕生。

梅根自懷孕後除了上歐普拉訪問，就鮮少曝光，她和哈利從5月底開始休育嬰假，而據外媒綜合報導，有消息人士透露梅根有意在加州的家中透過水中生產的方式生下第二胎。而他們夫妻倆現在住在價值1470萬美元的加州蒙特西托豪宅裡，消息人士表示，很適合在家中生產並迎接寶貝女兒的到來。

巧的是，梅根懷上女兒的時間，和哈利的母親黛安娜王妃37年前懷第2胎時一樣，外界猜測，他們有可能將寶貝女兒取名為黛安娜，以紀念已故的黛安娜王妃。

哈利對於母親滿是思念，他這陣子在Apple TV+節目「你看不見的我」再度提到媽媽，說到亞契除了會說爸爸、媽媽之外，第一個學會的單字就是「Grandma」（祖母），「這是件很甜蜜的事，但同時間，我也非常難過，我希望她也能跟我們一起」。