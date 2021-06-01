開放企業直接向外國買疫苗？這些國家做法各異

各國對開放企業採購疫苗的做法各異。（路透）

越南傳出政府要求外資企業為當地員工尋找新冠疫苗 ，三星電子智慧手機廠所在的北寧省官員也證實相關消息，這凸顯出，在電子大廠群集的越南北部擔心疫情會重創製造業，希望外資企業自立自強。此外，也有不少國家是「鼓勵」、「允許」企業為員工採購疫苗、甚至開放企業向外國直接購買。

例如印尼 在5月17日展開「互助合作疫苗計畫」，允許民間企業為員工採購疫苗，有別於政府為民眾提供的免費疫苗。該計畫讓民間企業的勞工與雇員優先施打，向政府登記的企業，可透過印尼國營生物藥劑公司Bio Farma把疫苗進口至國內，但前提是這些疫苗的品牌，必須和政府所使用的四種免費疫苗品牌不相同，而且民間企業須負擔所有費用，禁止向勞工收取費用。

印尼BUMN發言人說，這項計畫讓勞力密集度高、製造業與紡織產業的勞工成為疫苗優先接種對象。印尼工商會副主席 Shinta Kamdani 表示，已有超過17,000家公司註冊參與該計畫。

在菲律賓，政府因經費短缺，已經允許企業承擔部分昂貴的疫苗接種負擔成本。包括菲律賓快樂蜂食品公司（Jollibee）在內數十家菲國企業和商會組織，去年11月就合力與菲國政府、阿斯特捷利康藥廠簽約，規劃合資採購數百萬劑疫苗捐贈菲律賓衛生部，反映企業成為推動疫苗的助力。

不過，由於菲律賓感染數頻創新高，政府遭批評採購疫苗延誤，菲國總統杜特蒂在3月底允許讓企業能夠進一步進口疫苗，但仍是要透過政府途徑。菲律賓主要採取「三方」協議，例如在今年3月，菲律賓與莫德納（Moderna）藥廠敲定採購2,000萬劑疫苗協議，但港口和賭場大亨恩拉松（Enrique Razon）承諾支付疫苗交貨的物流費用，並且取得其中的700萬劑。此前更早些時候，超過300家菲律賓企業合資從阿斯特捷利康藥廠訂購260萬劑，其中一半捐贈給政府。

另外在疫苗製造大國印度 ，同樣面臨疫苗短缺的窘境，原因是莫迪政府不但沒有徵用印度大量生物製劑製造能力，甚至採取「疫苗外交」政策，今年3月出口的疫苗數甚至比製造數還多，才會無法遏制後來極為嚴峻的新一波疫情。

印度政府後來為了改善疫苗供應，已在5月稍早允許民間和非中央政府實體進口疫苗。如果企業要採購在印度尚未獲得緊急使用許可的疫苗品牌，必須先向主管當局取得「新藥許可」；倘若疫苗已經獲得授權使用，則包括民間企業在內實體機構都能從進口商採購疫苗。

包括塔塔集團和信實工業集團在內的印度大型企業，5月底下旬都在研議直接從國際藥廠直接進口疫苗的選項，以提供員工施打。消息人士透露，擁有逾70萬名員工的塔塔集團可能會在全球範圍內招標採購疫苗。

另在巴西，3月初已核准民間公司購買經衛生監管機構核准的新冠疫苗，但要求所有民間取得的疫苗全部得捐贈給政府，直到政府完成對優先對象的疫苗接種。

至於泰國，目前仍不開放民間企業自行採購疫苗，但總理巴育4月已指示衛生部成立專家團隊，研擬開放私人企業採購疫苗，原則上不與官方採購的疫苗重疊。