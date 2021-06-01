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一個線上ID通行27國 歐盟2日將公布數位錢包具體內容

編譯劉忠勇／綜合外電
主管數位政策的歐盟執委布勒東今年初說：「新的數位ID會給每一個歐洲公民自己的數位分身（digital twin）。」歐新社
主管數位政策的歐盟執委布勒東今年初說：「新的數位ID會給每一個歐洲公民自己的數位分身（digital twin）。」歐新社

應成員國要求，歐洲聯盟6月2日（周三）將公布通行27個成員國的數位錢包具體內容，只要憑一個網路身份識別（ID），就可以安全上網使用公民營服務。

金融時報引述知情人士報導，這個數位錢包可以安全存放付費資料和密碼，歐盟境內的公民只要使用認可的單一線上ID，便可登入各國政府網站或支付水電帳單。

進入這個通行歐盟的應用軟體（app）有指紋和視網膜識別等方式，也可充做保險櫃的功能，儲存像是駕照等正式文件。知情人士透露，數位錢包雖無強制性，但參加的人可享數位生態系多一層安全保護，疫情過後的生活也會有較大彈性。

主管數位政策的歐盟執委布勒東今年初曾在演講上說：「新的數位ID會給每一個歐洲公民自己的數位分身（digital twin）。」

為保障公民個資，歐盟官員將強制實施結構上的區隔，以免遭到企業從事商業用途，像是促銷新產品。

數位錢包的新提案，其實是評估現有歐盟電子身分識別的辦法的一環，之前也已就建立數位錢包的「動力和阻力」有過討論。

歐盟官員希望能趁疫情推廣這個新系統，主管機關也將強調，如果選擇參與，進入公民營服務會更方便。

舉例來說，若有人要租車，便可遠距使用數位錢包來驗證身份並取得電子鑰匙，不需在機場排隊等候，即可立即取車。

歐盟 疫情 駕照

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