蘇伊士運河擴建無用？專家憂船東恐造「更大的船」

長榮海運承租的「長賜輪」3月擱淺導致蘇伊士運河航道癱瘓，埃及政府5月中宣布擴大航道，但有專家認為，蘇伊士運河拓寬後未必能完全規避風險，因為「船東很有可能因應更寬的航道建立更大的船隻」。Getty Images

長榮 海運承租的「長賜輪」（Ever Given）3月擱淺導致蘇伊士運河 航道癱瘓，一度影響全球航運，凸顯運河航道的脆弱性，埃及政府5月中宣布擴大航道，但有專家認為，蘇伊士運河拓寬後未必能完全規避風險，因為「船東很有可能因應更寬的航道建立更大的船隻」。

《CNN》報導，美國 北卡州坎貝爾大學海事歷史學者馬可格理阿諾（Sal Mercogliano）表示，有鑑於長賜輪擱淺帶來的嚴重後果，拓寬運河是明智之舉，但問題在於，拓寬運河後，航運公司會不會試圖打造更大的船隻。

按航運保險公司「 Allianz Global Corporate and Speciality」公布的數據，過去半個世紀以來，大型貨輪的貨櫃承載力增加了15倍，而在過去短短10年內，這個數字就翻了一倍。報導指出，目前世上最大的貨櫃船長400公尺、寬61.5公尺，最大載箱量達2萬3756個標準箱，而3月擱淺的長賜輪最大載箱量為2萬個標準箱，擱淺時僅約承載1萬8000個標準箱。

對此，全球海運龍頭快桅表示，樂見當局擴大並加深航道，而該企業目前並無打造更大船隻的計畫。

蘇伊士運河管理局長雷比（Osama Rabie）上月中宣布擴建計畫，運河自蘇伊士市至大苦湖段約30公里的南段航道將加寬40公尺，最大深度從約20公尺加深至約22公尺，該計畫完成後將使蘇伊士運河南段航道擁有雙向通行能力，提高運河的通行效率。