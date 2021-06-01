我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

蘇伊士運河擴建無用？專家憂船東恐造「更大的船」

編譯張君堯／即時報導
長榮海運承租的「長賜輪」3月擱淺導致蘇伊士運河航道癱瘓，埃及政府5月中宣布擴大航道，但有專家認為，蘇伊士運河拓寬後未必能完全規避風險，因為「船東很有可能因應更寬的航道建立更大的船隻」。Getty Images
長榮海運承租的「長賜輪」3月擱淺導致蘇伊士運河航道癱瘓，埃及政府5月中宣布擴大航道，但有專家認為，蘇伊士運河拓寬後未必能完全規避風險，因為「船東很有可能因應更寬的航道建立更大的船隻」。Getty Images

長榮海運承租的「長賜輪」（Ever Given）3月擱淺導致蘇伊士運河航道癱瘓，一度影響全球航運，凸顯運河航道的脆弱性，埃及政府5月中宣布擴大航道，但有專家認為，蘇伊士運河拓寬後未必能完全規避風險，因為「船東很有可能因應更寬的航道建立更大的船隻」。

《CNN》報導，美國北卡州坎貝爾大學海事歷史學者馬可格理阿諾（Sal Mercogliano）表示，有鑑於長賜輪擱淺帶來的嚴重後果，拓寬運河是明智之舉，但問題在於，拓寬運河後，航運公司會不會試圖打造更大的船隻。

按航運保險公司「 Allianz Global Corporate and Speciality」公布的數據，過去半個世紀以來，大型貨輪的貨櫃承載力增加了15倍，而在過去短短10年內，這個數字就翻了一倍。報導指出，目前世上最大的貨櫃船長400公尺、寬61.5公尺，最大載箱量達2萬3756個標準箱，而3月擱淺的長賜輪最大載箱量為2萬個標準箱，擱淺時僅約承載1萬8000個標準箱。

對此，全球海運龍頭快桅表示，樂見當局擴大並加深航道，而該企業目前並無打造更大船隻的計畫。

蘇伊士運河管理局長雷比（Osama Rabie）上月中宣布擴建計畫，運河自蘇伊士市至大苦湖段約30公里的南段航道將加寬40公尺，最大深度從約20公尺加深至約22公尺，該計畫完成後將使蘇伊士運河南段航道擁有雙向通行能力，提高運河的通行效率。

蘇伊士運河 美國 長榮

上一則

憂疫情衝擊科技鏈 越南要求三星等外企為員工找疫苗

下一則

一個線上ID通行27國 歐盟2日將公布數位錢包具體內容

延伸閱讀

船長12分鐘發8道命令 埃及官員指責長賜號失控

船長12分鐘發8道命令 埃及官員指責長賜號失控
「長賜輪船長負全責」蘇伊士運河管理局事故報告出爐

「長賜輪船長負全責」蘇伊士運河管理局事故報告出爐
長賜號遭求償、扣留案 埃及法院23日宣判

長賜號遭求償、扣留案 埃及法院23日宣判
吸取長賜輪教訓 埃及要擴建蘇伊士運河

吸取長賜輪教訓 埃及要擴建蘇伊士運河

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了