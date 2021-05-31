我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國殤日凌晨傳槍響 洛杉磯派對兩死一傷

WHA閉幕 今年國際支持台灣呼聲更明確強烈

WHA閉幕 11月召開特別會議制定大流行國際條約

中央社布魯塞爾31日專電
歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel，圖）在今天WHA通過決議後也發文，表示現在開始準備起草大流行條約工作。美聯社
歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel，圖）在今天WHA通過決議後也發文，表示現在開始準備起草大流行條約工作。美聯社

世界衛生大會今天閉幕，今年疫苗成為最重要議題，調查病毒起源轉為會員國各別表態，另外定於11月召開特別會議制定大流行國際條約，屆時如何提高資訊透明共享，歐洲、美國中國立場受矚。

第74屆世界衛生大會（WHA）自5月24日起以視訊方式開議，原訂6月1日閉幕，但因討論進度順利，在今天下午提前閉幕。

2019冠狀病毒疾病（Covid-19）爆發全球大流行逾一年後，今年包括「大流行防範和應對獨立小組」（IPPR）、「國際衛生條例」審查委員會以及世界衛生組織（WHO）突發衛生事件規劃獨立監督和諮詢委員會（IOAC）等均提出報告，內容均強調全球應團結合作及強化對WHO的資金支持，在究責方面則未太多著墨。

會員國今年焦點放在疫苗供應，許多開發中國家發言時均強調對於疫苗的急迫性。因此進一步調查病毒起源轉為會員國各別表態。

歐洲聯盟（EU）5月26日在WHA討論疫情防範項目時發表聲明，強調須徹底調查病毒起源及如何在人類中傳播，才能控制疫情。美國總統拜登（Joe Biden）當天也表示，已經下令情報單位調查COVID-19起源，並在90 天內呈交報告。

英國「星期日泰晤士報」5月30日報導，英國情報機關如今認為，全球疫情源自中國武漢病毒研究所一種冠狀病毒外洩的理論是「可能的」。

此外，今天大會閉幕前通過包括美國、歐盟、英國、澳洲及加拿大等約60國聯手提案，將在今年11月29日至12月1日在WHO總部日內瓦以實體方式舉行WHA特別會議，審議一項防範疫情大流行的國際條約決議。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在今天WHA通過決議後也發文，表示現在開始準備起草大流行條約工作。

今年3月歐盟發動防範疫情大流行的國際條約倡議，得到包括法國、德國、英國、韓國和南非等25國國家領袖支持，重點是增強疫情透明度、問責制以加強國際協調合作。

在11月審議防範條約前，各國將持續討論條約內容，如何達成提高資訊透明共享的目標，屆時歐洲、美國及中國立場受矚。

疫情 美國 中國

上一則

疫情當前 越南移工赴海外工作人數銳減

下一則

日本大阪新增確診98例 70天來首見2位數

延伸閱讀

蔡總統上火線談疫苗：內部清查 沒炒股

蔡總統上火線談疫苗：內部清查 沒炒股
變異株威脅 中國：正研製新疫苗

變異株威脅 中國：正研製新疫苗
WHA閉幕 今年國際支持台灣呼聲更明確強烈

WHA閉幕 今年國際支持台灣呼聲更明確強烈
德國疫苗接種進度加快 下一目標青少年

德國疫苗接種進度加快 下一目標青少年

熱門新聞

越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

2021-05-29 17:01
新加坡在亞洲國家裡面，防疫工作保持不錯。圖為新加坡夜景。(Pexels)

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

2021-05-28 12:19
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

2021-05-26 22:32
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

2021-05-28 21:49
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
北韓領導人金正恩。路透

家屬現場目睹 金正恩下令槍決賣南韓錄影帶的居民

2021-05-29 06:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手
媽媽帶14個月的孩子接受化療 車子竟被洗劫一空

媽媽帶14個月的孩子接受化療 車子竟被洗劫一空
「新泰山」男主角喬勞拉墜機亡 同行妻子也喪命

「新泰山」男主角喬勞拉墜機亡 同行妻子也喪命
金山華埠遊民掐脖、抓髮 襲擊亞裔女警 將被控仇恨犯罪

金山華埠遊民掐脖、抓髮 襲擊亞裔女警 將被控仇恨犯罪
高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 並要至印、歐3期臨床

高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 並要至印、歐3期臨床