疫情當前 越南移工赴海外工作人數銳減
日經報導，河內當局原本計畫，到2025年底的五年間，要送50萬名勞工赴海外工作，但分析師認為，由於新冠肺炎疫情嚴峻，許多國家都已關閉邊境，導致赴海外工作的越南外勞人數恐怕無法達到那麼多。
根據越南勞動出口協會（VAMAS）的資料，今年1-3月期間，越南約1萬名勞工抵達台灣，約1.8萬人赴日本工作。日本因防範疫情擴大，1月中起已禁止非居民的外國人士入境。
河內人力業者Link Service過去多把越南勞工送往日本工作，畢竟日本的薪資較高，平均一個月有1,200-1,400美元，台灣則僅700-800美元。但Link Service董事長To Tien Nghia表示，最近他們考慮要把重點放在其他國家。
去年前往日本的越南移工約有3.8萬人，儘管數量幾乎腰斬，但仍是亞洲最多，進入台灣的越南移工有3.4萬人，南韓則是1,300人。
越南當局計畫今年送9萬名勞工出國，比去年增加近1萬人，但恐怕無法如願。
到海外謀生的越南勞工減少，該國的經濟也隨之受衝擊。根據當地媒體的報導，目前約有60萬越南勞工在其他國家打拚，每年至少匯回家鄉40億美元，如今隨著出國人數減少，這筆收入勢必也將萎縮。
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