德國疫苗接種進度加快 下一目標青少年

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）昨天表示，根據民調，全國的成年人口有7成有意接種，照目前進度，其中9成在7月中前可完成第一劑的接種。美聯社

德國 新型冠狀病毒疫苗 的接種進度最近有加快趨勢，每天接種的人數經常超過100萬人，為早日終結疫情，德國接下來的目標是將接種族群擴大到青少年。

相較於英國、以色列和美國，歐盟 各國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的接種進度原本相對緩慢，不過最近2個月速度明顯加快，已接種第一劑的人口平均超過3成，德國達4成。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）昨天表示，根據民調，全國的成年人口有7成有意接種，照目前進度，其中9成在7月中前可完成第一劑的接種。

德國接種作業多管齊下，民眾可選擇遍布全國的400多座大型接種中心及基層診所進行免費接種，大企業員工也可由企業雇用的醫師施打疫苗。最近每天接種的人數經常超過100萬人，超過總人口的1%。

根據政府規劃的接種優先順序，目前以染疫風險高的老年人、醫護人員、警消、大眾運輸從業人員為主要接種對象。隨著疫苗交貨量增加，6月7日起全國人民只要想接種都可登記。

歐盟國家施打的疫苗由歐盟統一採購，目前共有4款疫苗獲歐盟藥品管理局（EMA）批准上市，分別是BioNTech/輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）和嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗，俄羅斯和中國的疫苗還在審查當中。

歐盟的目標是7月底以前，至少7成成年人完成第一劑的接種。

為邁向群體免疫，早日終結疫情，歐盟國家的下一目標是青少年。繼美國和加拿大後，歐盟藥管局日前已批准將BioNTech/輝瑞的疫苗接種族群擴大到12至15歲的青少年。

主管教育的德國聯邦教育及研究部部長卡爾利茨克（Anja Karliczek）表示，政府目標是暑假結束後有足夠的疫苗，所有想接種的學生都能接種，讓新的學年恢復正常上課。