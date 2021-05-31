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1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

疫苗打太慢會怎樣？泰國製造業感受最深

編譯廖玉玲／綜合外電
泰國製造業近日出現一連串新病例，導致多家工廠不得不關門停產，銀行公會呼籲加速施打疫苗，以免經濟遭遇重創。 歐新社
泰國製造業近日出現一連串新病例，導致多家工廠不得不關門停產，銀行公會呼籲加速施打疫苗，以免經濟遭遇重創。 歐新社

彭博資訊報導，泰國製造業近日出現一連串新病例，導致多家工廠不得不關門停產。銀行公會呼籲，應加速施打疫苗，以免疫情擴大，重創經濟。

卜蜂食品傳出數百名員工新冠病毒檢測結果為陽性後，趕緊關閉一座工廠；詩董手套公司（Sri Trang）也停止兩座工廠的運作，每日產能因而立刻減少一半。

泰國從4月初開始的新一波疫情，來得又急又快，且是疫情爆發至今最凶猛的一輪，讓政府與民間疲於應付。從泰國首都曼谷娛樂場所開始，病毒入侵當地擁擠社區、監獄以及營建工人的宿舍，工廠群聚感染的情況更是已在多個省份擴散開來。

泰國銀行公會（Thai Bankers' Association）理事長Payong Srivanich呼籲，需盡快施打疫苗，以免疫情大爆發，重創製造業，「泰國經濟已無法再承受製造業再次遭受打擊，出口現在已是唯一的成長動力」。

泰國目前疫苗供應受限，若以現在的接種速度，至少要到年底左右才有70%的人完成接種兩劑疫苗；現已施打360萬劑疫苗，僅覆蓋總人口的2.5%。

Payong說，如果因疫情持續擴散迫使更多工廠關門，最終一定會衝擊出口；如今許多貿易夥伴國家陸續走出疫情，對泰國產品的需求有增無減，但此時業者卻無法接單生產，對經濟影響甚鉅。

泰國 疫情 疫苗

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