李顯龍談疫後常態：健康者定期篩檢 民眾可買檢測工具

新加坡總理李顯龍。路透資料照片

新加坡 總理李顯龍在當地時間31日下午4時發表全國講話，他說，疫情如果持續改善，社區病例也進一步下降，新加坡應能在6月13日放寬限制。

新加坡聯合早報報導，李顯龍還宣布，再過不久，民眾就能在藥房購買自用的新冠檢測 工具，這些檢測工具容易使用，使用時也不那麼不舒服。他說：「如果你擔心自己染疫，想讓自己放心，或如果你是前線工作人員，想要經常、甚至每天自我檢測，都能自己使用這些檢測工具。」

此外，李顯龍宣布，將調整檢測做法，除了在出現新病例時才進行檢測，政府也將在日常工作、社交和社區場合，對沒有出現症狀的人進行定期檢測，確保這些地方安全。

他說，隨著病毒變得更具傳染力，新加坡必須更廣泛地進行檢測，隨著檢測成本降低、速度更快，新加坡除了目前在客工宿舍、建築工地、船廠、機場、海港、醫院和療養院等高風險場所進行定期輪流檢測，接下來還能在辦公室、商場等工作場所進行定期檢測。

李顯龍說，工作上密切接觸多人，並可能引發超級傳播事件的人員也將定期接受檢測，包括計程車和客運司機、物理治療師、按摩師、舞台表演者、體育與健身 指導員和教育業者，這將讓他們的顧客、病人和學生放心。