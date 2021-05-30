船長12分鐘發8道命令 埃及官員指責長賜號失控

埃及官員指責長賜號擱淺，是因為船長失去對船的控制。（歐新社）

埃及官員對長榮 海運承租的貨櫃輪長賜號在3月阻塞蘇伊士運河 長達近一周的事件提出最具體指控，指控船長失去對長賜號的控制，讓船撞上運河的岸邊。

華爾街 日報導，蘇伊士運河管理局調查官Sayed Sheisha表示，長賜號在擱淺於運河岸邊之前出現左右轉向，「船長在12分鐘內發出八道命令，試圖讓船回到校準狀態」。

這起意外事故的究責問題，已成為長賜號船東應該賠償多少金額的爭論核心。埃及當局在4月扣押這艘船，現在求償5.5億美元來彌補收入損失、運河損壞和船隻援救費用。

長賜號船東日本正榮汽船（Shoei Kisen Kaisha）並未回覆華爾街日報關於請求置評的電話與電子郵件，管理該船的貝仕船舶管理公司（ Bernhard Schulte Shipmanagement）也未置評。

正榮汽船委託的一名律師先前歸咎蘇伊士運河當局在埃及當時發生大規模沙塵暴後，還允許長賜號進入運河。關於這場事故的初步調查曾聚焦於突然發生的一陣強風。

消息人士透露，本月稍早埃及伊斯梅利亞經濟法院（Ismailia Economic Court）上訴法院聽取的錄音顯示，蘇伊士運河管理局的領航人員與控制中心對於該船是否應該進入運河有歧見。

正榮汽船代表律師表示，當局原先不應該允許這艘船進入運河，而且船隻應該由至少兩艘拖船伴隨。