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日本疫情壓不住 東奧恐無足夠醫護人員支援

編譯葉亭均／綜合外電
日本尚未抑制新冠病毒疫情，令外界擔憂可能沒有足夠的醫護人員能夠支援奧運。（歐新社）
日本尚未抑制新冠病毒疫情，令外界擔憂可能沒有足夠的醫護人員能夠支援奧運。（歐新社）

儘管日本正努力抑制新冠疫情並加速疫苗接種，但日本醫療機構對於將來自200國的7.8萬人聚集在一起舉辦東京奧運感到擔憂。彭博資訊報導，疫情可能讓日本沒有足夠的醫護人員能夠支援奧運。

奧運主辦方原先規劃有約1萬名醫師、護理師和醫療人員為奧運待命，但由於日本疫情未趨緩，醫護人員必須持續應付新病例，因此，主辦方不得不將支援奧運的醫護人員數降至約7000人。目前距離東京奧運開幕剩不到兩個月的時間。

儘管日本是富裕工業化國家中感染率最低的國家之一，但日本從去年底以來即一直試圖要控制上升的新冠病毒感染情況。日本實施的第三度緊急狀態已經延長，範圍也擴及東京和其他大都市，但效果有限。美國上周警告美國民眾勿前往日本後，關於奧運可能取消的相關臆測升溫。

日本醫療人員工會聯合會秘書長森田進表示：「我們對於在犧牲病患和護理師的生命和健康為代價來舉辦奧運，持強烈異議。」該聯合會代表全日本17萬護理師與醫療人員。

雖然外國觀眾被禁止前往觀賽以減輕染疫風險，但日本尚未決定是否禁止國內民眾觀賽、或限制觀賽人數。欠缺明確性，也讓外界無法判斷在奧運於7月23日至8月8日舉辦期間，是否有足夠醫療人員來因應緊急情況。

東京奧運 日本 疫情

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