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日本沖繩每10萬人口染疫數再飆高 東京續趨緩

中央社東京30日綜合外電報導
圖為5月1日跑者在沖繩傳遞奧運聖火。(美聯社)
圖為5月1日跑者在沖繩傳遞奧運聖火。(美聯社)

日本沖繩縣今天新增271例確診病例創周日新高紀錄，最近一周每10萬人口新增病例數持續飆高到116.94人；東京都今天新增448例，連續17天低於上周同日，疫情呈現持續趨緩。

日本琉球新報報導，沖繩縣今天新增271例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，是周日首度出現逾200例的情況，不僅創周日新高紀錄，還是連續6天單日新增病例逾200例。

沖繩縣最近一周每10萬人口新增病例數已高達116.94人，不僅較昨天更加惡化，也是第2名北海道65.14人的近兩倍之多。

沖繩縣目前專用病床使用率已高達95.7%，重症病床使用約34.5%。

日本政府從本月23日起將沖繩縣納入「緊急事態宣言」對象地區已一個星期，至今仍未展現抑制疫情的成效。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增448例確診病例，較上周日減少87例，連續17天低於上周同日（例如本周日低於上周日）。

東京都至今累計病例數16萬695例，重症患者數較昨天減少1人，總數77人。

大阪府今天新增197例確診病例，從3月23日以來時隔兩個月再度出現單日低於200例的情況；大阪府至今累計病例數9萬9621例，包括2299例死亡病例。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增233例確診病例，連續9天低於300例，也較上周日減少33例；神奈川縣至今累計病例數6萬1376例，包括882例死亡病例。

北海道今天新增288例確診病例及15例死亡病例，至今累計病例數3萬7680例，包括1093例死亡病例。

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