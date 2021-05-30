我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台駐美官員免稅卡改國務院發放 「TECRO」改「TAIWAN」

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

Indochine樂團巴黎開唱 5千觀眾為抗疫實驗獻身

中央社巴黎29日綜合外電報導
印度支那搖滾樂團今天在法國巴黎伯西體育場開唱，5000名觀眾持有過去3天抗原檢測陰性結果。(美聯社)
印度支那搖滾樂團今天在法國巴黎伯西體育場開唱，5000名觀眾持有過去3天抗原檢測陰性結果。(美聯社)

印度支那搖滾樂團今天在法國巴黎伯西體育場開唱，一年沒聽現場表演的粉絲終於可以親睹偶像丰采。但這一切都是為了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫研究才能成真。

綜合法新社與路透社報導，伯西體育場（Bercy）今天聚集大約5000名18至45歲的觀眾。這些人無特殊風險因子，持有過去3天抗原檢測陰性結果，入場前還得繳交今天稍早完成的唾液檢測。

影片來源：YouTube LeHuffPost頻道

觀眾進場後無需保持社交距離，但必須配戴口罩。

另有2500人待在家中作為對照組，以了解病毒是否會在演唱會觀眾之間傳播。兩組受試者下週將再度接受檢測，6月底前就會公布實驗結果。

這次實驗是由巴黎公共醫療機構聯盟（AP-HP）與全國劇院和音樂廳工會（Prodiss）提倡舉行，獲得政府支持。

22歲的特林（Sandra Terrin）告訴路透社：「首先，我愛印度支那樂團（Indochine）…能聽演唱會就是棒。另外，我們還能幫忙做這些科學實驗，這是雙贏。我們因為這樣，心裡沒那麼悶了。能夠再度看到人群、聽演唱會和音樂，一切真的讓人很開心。」

由於法國仍維持晚上9時實施宵禁，今天的演場會開場時間比平常早，樂團下午6時前就站上舞台。

飽受疫情打擊的現場演奏和娛樂產業，正急著想看到實驗結果。歐洲其他地方都已進行過類似實驗，但伯西體育場的演唱會卻一延再延，最後終於在2萬名志願者中選出受試者。而法國2天後才會將疫苗接種計畫擴大到所有成人。

西班牙與英國之前舉辦的實驗性質活動，未顯示傳染風險會提升。

檢測 印度 社交距離

上一則

不肖人士搶賺疫情財 國際組織警告慎防假疫苗

下一則

約翰希南道歉風波 菲主持人推文駁：台灣是國家

延伸閱讀

新聞評論 / 防疫本末倒置 紓困條例趁火打劫

新聞評論 / 防疫本末倒置 紓困條例趁火打劫
抗疫司機挺身送隔離者見病逝親人

抗疫司機挺身送隔離者見病逝親人
抗疫女英雄 聖瑪利諾華協會長獲表揚

抗疫女英雄 聖瑪利諾華協會長獲表揚
抗疫新里程 暨南大學南加校友歡喜郊遊

抗疫新里程 暨南大學南加校友歡喜郊遊

熱門新聞

越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

2021-05-29 17:01
新加坡在亞洲國家裡面，防疫工作保持不錯。圖為新加坡夜景。(Pexels)

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

2021-05-28 12:19
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

2021-05-26 22:32
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

2021-05-28 21:49
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
北韓領導人金正恩。路透

家屬現場目睹 金正恩下令槍決賣南韓錄影帶的居民

2021-05-29 06:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞
台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市
凱特王妃特地穿粉紅色洋裝迎客 原因感人

凱特王妃特地穿粉紅色洋裝迎客 原因感人