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挺澳洲投訴中國 紐西蘭以「第三方」介入WTO訴訟

中央社雪梨30日專電
紐西蘭總理阿爾登(前右)。(美聯社)
紐西蘭總理阿爾登(前右)。(美聯社)

澳洲總理莫里森今天到訪紐西蘭。在莫里森到訪前，紐西蘭外交暨貿易部長歐康納公開證實，紐西蘭將支持澳洲向世界貿易組織（WTO）就中國開徵關稅一事提出申訴。

「澳洲人報」（The Australian）網站今天報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天飛抵紐西蘭；而紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）親自於昆士鎮（Queenstown）迎接。

莫里森和阿爾登將於明天進行兩國領導人高峰會談。據「澳洲人報」指出，會談重點是澳、紐兩國如果就中國問題組成聯合陣線，以及如何支援太平洋國家對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情等議題。

紐西蘭近期多次未隨同澳洲等「五眼聯盟」國家向中國採取強硬態度。例如今年3月，當時歐美14國聯合發表譴責中國政府於新疆和香港違反人權聲明，而「五眼聯盟」中唯獨紐西蘭缺席，澳、紐兩國關係引起國際輿論關注。而莫里森今天出訪紐西蘭，又更是國際媒體焦點。

就在莫里森飛抵紐西蘭前夕，紐西蘭外交暨貿易部長歐康納（Damien O'Connor）昨天向紐西蘭新聞網站Newshub證實，紐西蘭將會支持澳洲，就中國針對澳洲大麥開徵80%關稅一事向WTO提出申訴。

歐康納解釋，紐西蘭致力捍衛一個「以規則為基礎的貿易體系」（rules-based trading system）；因此紐西蘭將會以「第三方」（third party）身分介入澳洲提出的申訴案。

歐康納又提到，紐西蘭並非應任何國家的要求，而是自己選擇要介入澳洲提出的申訴案。

歐康納表示：「紐西蘭支持維護國際法則和規範，以確保各方都公平地執行國際貿易條例。」

據紐西蘭外交暨貿易網站資料提到，紐西蘭過去曾經超過40次，是以「第三方」的身分介入WTO其他成員國之間的訴訟案件。網站解釋，當紐西蘭希望影響WTO針對有關訴訟案的條例詮釋和實施方式時，就會以「第三方」的身分介入有關訴訟案件。

澳洲 中國 WTO

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