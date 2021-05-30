我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今最年輕「死亡個案」還在世 台指揮中心：疫調誤植

逾千人華府示威挺巴勒斯坦 籲美停止援助以色列

巴西總統防疫不力 200城鎮串連示威

編譯李京倫／綜合報導
巴西最大城聖保羅民眾29日上街示威，抗議總統波索納洛對抗新冠肺炎疫情不力。（Getty Images）
巴西最大城聖保羅民眾29日上街示威，抗議總統波索納洛對抗新冠肺炎疫情不力。（Getty Images）

巴西200多個城鎮數以萬計民眾29日串連示威，要求彈劾對抗新冠肺炎疫情不力的極右派總統波索納洛。英國衛報報導，這是巴西疫情爆發以來規模最大的反波索納洛示威。

遊行由左派政黨、工會與學生團體發起，民眾高舉「波索納洛滾」、「現在就彈劾」等標語。Datafolha民調顯示，波索納洛支持率僅兩成四，創新低。另有民調顯示，五成七民眾贊成彈劾波索納洛。

里約熱內盧市中心有大約1萬人戴口罩遊行，高喊「波索納洛犯下種族滅絕罪」和「波索病毒滾開」。

在最大城聖保羅，數以千計民眾戴著口罩占據幹道，一個巨大的氣球把波索納洛畫成吸血鬼。在首都巴西利亞，民眾遊行到國會。參議院一個委員會正在調查波索納洛政府的抗疫作為。里約等地的示威民眾高舉左派前總統魯拉的照片，支持魯拉明年出馬，在大選中擊敗波索納洛，回鍋擔任總統。

商人席維拉告訴法新社：「我們必須阻止這個政府，我們必須說『真是夠了』。波索納洛是個殺人犯、心理變態，沒血沒淚。」

在東北部城市雷西夫，示威場面火爆，警方出動催淚瓦斯並發射橡皮子彈驅散集會群眾。

巴西累計46萬人染疫死亡，僅次於美國。疫情爆發初期，波索納洛說新冠肺炎只是「小感冒」，後來疫情升級，他反對戴口罩和居家避疫，鼓吹使用並無證據證明有療效的藥物，質疑疫苗重要性，而且未能預見氧氣瓶不足的問題，以致不少病患窒息而死。

巴西施打疫苗行動進度緩慢，經常因為缺乏疫苗而中斷，全國2.1億人口中，只有近9.4%、1900萬人接種完畢。

前總統魯拉的參政權最近恢復，有資格角逐2022年總統大位。他最近接受衛報訪問時說，毫不懷疑巴西民眾明年會「擺脫」波索納洛。

疫情 遊行 口罩

上一則

越南新型變種病毒 恐進一步衝擊全球科技供應鏈

延伸閱讀

台產疫苗來了？疾管署簽約採購高端500萬劑新冠疫苗

台產疫苗來了？疾管署簽約採購高端500萬劑新冠疫苗
美援疫苗將至 韓總理：100萬劑嬌生疫苗有望本周到貨

美援疫苗將至 韓總理：100萬劑嬌生疫苗有望本周到貨
柯文哲批紓困政策 「花6000億綁樁？不如抽600億買疫苗」

柯文哲批紓困政策 「花6000億綁樁？不如抽600億買疫苗」
府院守陳時中防線 總統在哪裡

府院守陳時中防線 總統在哪裡

熱門新聞

越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

2021-05-29 17:01
新加坡在亞洲國家裡面，防疫工作保持不錯。圖為新加坡夜景。(Pexels)

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

2021-05-28 12:19
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

2021-05-26 22:32
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

2021-05-28 21:49
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市