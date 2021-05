僱童工？朝中社：北韓孤兒自願在國營農場和礦坑工作

北韓 國營媒體朝中社(KCNA)聲稱,國內孤兒自願前往國營礦坑和農場工作,稱「數百名兒童在他們的青春年華,帶著智慧和勇氣」,為國家從事勞動。

BBC報導,尚不清楚這些孩童的實際年齡,但以照片推測,他們應該都十幾歲。

上周許多北韓國營媒體的報導都稱,北韓全國的志願者正自願從事勞動。朝中社27日報導指出,「數十名孤兒衝到江原道川內郡煤礦開採區旅行他們的諾言,報答黨對他們的愛的百萬分之一」。朝中社29日報導,700名孤兒自願前往國內工廠、農場和森林工作。

NEW: North Korea is claiming its children have "volunteered" to work in coal mines:



-Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor

-State media says orphans are "repaying" the party's love

-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6