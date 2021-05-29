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埃及法院延後開庭 給長賜輪船東更多時間協調賠償金

編譯易起宇／綜合外電
埃及法院宣布延後長賜輪訴訟聽證會至6月20日，讓蘇伊士運河管理局和長賜輪船東有更多時間協商求償金額。 歐新社
埃及法院宣布延後長賜輪訴訟聽證會至6月20日，讓蘇伊士運河管理局和長賜輪船東有更多時間協商求償金額。 歐新社

埃及法院29日決定延後審理有關長賜輪（Ever Given）導致蘇伊士運河塞船的訴訟，好讓蘇伊士運河管理局（SCA）和長賜輪船東雙方能有更多時間協調賠償金問題。

埃及伊斯梅利亞市法院29日宣布，在SCA和長賜輪雙方代表律師的要求下，開庭時間延至6月20日。

對於長賜輪導致蘇伊士運河關閉長達六天、引發航運市場大亂，SCA原先向長賜輪船東求償逾9.16億美元，但後來透過庭外和解，調降金額至5.5億美元。SCA當時表示，原因是因為對長賜輪上所載貨物的價值計算有誤。長賜輪的保證人則認為求償金額仍然太高。

SCA代表律師席丹在法庭上表示：「雙方正努力達成和解，且因為他們是優良客戶，我們要求法院延後開庭，以便繼續談判並仔細研究船東所提出的提議。」

長賜輪船東代表律師夏納布則表示，談判正在進行，雙方對於和解條件都有彈性。

席丹29日在聽審前表示，SCA將重新計算求償金額，但他並未詳述這對這場訴訟的意義，以及新的金額將會是多少。

據SCA表示，長賜輪的船東表示願意支付1.5億美元，但不足以彌補通行費和水道受損的損失，以及器材和勞力成本。

船東為日本正榮汽船公司的長賜輪已於3月29日脫淺，但至今仍停在運河中段的大苦湖（Great Bitter Lake）。

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