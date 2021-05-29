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IOC要求東奧選手自負染疫風險 遭批簽生死狀

中央社／東京29日綜合外電報導
國際奧林匹克委員會（IOC）在今年要給東京奧運參賽選手簽署的同意書中，罕見加註「因2019新型冠狀病毒或酷暑死亡須自行負責」，遭批是要選手簽生死狀。 歐新社
國際奧林匹克委員會（IOC）在今年要給東京奧運參賽選手簽署的同意書中，罕見加註「因2019新型冠狀病毒或酷暑死亡須自行負責」，遭批是要選手簽生死狀。 歐新社

日媒報導，國際奧林匹克委員會（IOC）在今年要給東京奧運參賽選手簽署的同意書中，罕見加註「因2019新型冠狀病毒或酷暑死亡須自行負責」，遭批是要選手簽生死狀。

日本東京體育網報導，IOC要求參加東奧的各國選手簽署染疫風險同意書，這種「甩鍋」態度引發廣泛爭議。

報導指出，美國雅虎今天取得IOC準備讓參賽選手填寫的同意書，發現裡面加註「因2019新型冠狀病毒或酷暑死亡須自行負責」等文字，但就連2016年里約奧運受茲卡（Zika）病毒影響時，IOC都沒有在同意書中加註傳染病或酷暑等項目。

報導引述美國雅虎內容指出，面對參賽選手若不簽署這份同意書會如何的詢問時，IOC並沒有直接回答。

一名代表選手發言的人士說，參賽選手不僅在文件上有發言權，也有退回同意書的談判能力；「在東京採取的防疫措施都不能強加在選手身上」，對IOC凌駕一切的態度提出質疑。

有網友在社群網站上留言質疑IOC，「這難道是生死狀嗎」、「輕視選手生命」等。

共同社中文網報導，28日得知IOC在要求參賽選手等人簽署的風險同意書中，作為責任自負的風險，加註2019新型冠狀病毒傳染病及酷暑導致的「健康受損」。

儘管各大賽事都規定選手必須提交同意書，但此次內容罕見地提到對身體造成嚴重影響及導致死亡的可能性，對此有人提出質疑。

這份同意書是在交付參賽資格時，簽署遵守奧運憲章和反興奮劑規則等大賽相關規則的宣誓文件，對象包括運動員及各國或地區奧委會（NOC）相關人士等。

IOC負責人說，「任何政府和衛生部門都無法就傳染病提供保證，這是我們所有人應該承擔的風險」，強調提交同意書是一貫做法。

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