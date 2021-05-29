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越南發現新變種病毒 傳染力強 空氣傳染快

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越南發現新變種病毒 傳染力強得多 在空氣中傳染特別快

編譯李京倫／綜合報導
越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社
越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南衛生部長阮清龍29日宣布，境內發現一種新的新冠病毒株，是印度英國變異株的混合種，傳染力比先前已知變異病毒都強得多，在空氣中傳染特別快，是該國新一波疫情主因。

路透根據新聞網站「越南快訊」（VnExpress）報導，阮清龍表示：「我們對新患者進行基因定序後，發現一種結合印度和英國變異病毒的新變異株。」

他進一步解釋：「更具體地說，這是印度變異株的突變種，而這種突變最初在英國變異株發現。」

根據報導，阮清龍說，這種新病毒株的傳染力比先前已知種類都強得多，在空氣中傳染特別快，而實驗室培養結果顯示，這種病毒自我複製的速度非常快，說明了短時間內不同地點何以出現這麼多新增病例。

報導提到，阮清龍說，新變種病毒株尚未命名，越南衞生部將在世界基因組地圖上公布相關資料。

越南去年多數時間成功控制住新冠疫情，如今遭逢一波擴散更快的疫情。自4月下旬以來，越南境內63省市之中的31省市有近3600人染疫，占全國病例總數一半以上。

此前，越南曾通報境內出現七種變異病毒，分別是B.1.222、B.1.619、D614G、B.1.1.7（即英國變種病毒）、B.1.351、A.23.1和B.1.617.2（即印度變種病毒）。越南目前累計約6400起確診、超過40人病故。

專家指出，英國變異株比原本的病毒株更具傳染力，印度變異株不但更具傳染力，而且不易受免疫系統中和抗體影響。

華盛頓郵報報導，越南原本是全球抗疫成功國家之一，藉著運作良好的公共醫療體系、軍方隔離營和區域性嚴格防疫封鎖，使新增確診數維持在低檔，直到4月底新一波疫情爆發。最近新增病例多半來自越南北部兩個工業省，當地工廠職員工作時往往彼此靠得很近。

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