此莎翁非彼莎翁 主播口誤：英大文豪打疫苗後逝世

全球首位接種輝瑞疫苗的男子、來自英國的威廉．比爾．莎士比亞（William Bill Shakespeare）20日辭世，享壽81歲。（路透）

全球首位接種輝瑞疫苗 的男子、來自英國 的威廉 ．比爾．莎士比亞（William Bill Shakespeare）20日辭世，享壽81歲，但阿根廷一名主播日前在黃金時段播報該則新聞時，竟把該名老翁誤認為已於1616年逝世的英國大文豪莎士比亞，讓網友看傻了眼。

阿根廷第26台新聞頻道主播諾維洛（Noelia Novillo）27日晚間在播報時說，「最重要的英語作家之一莎士比亞過世了，他對我來說是大師級人物」，「由於他相當偉大，因此我們聽到消息時都非常震驚。我們正在談論威廉．莎士比亞以及他過世的消息，我們會讓你知道事情發生的原委」。

事實上，英國大文豪莎士比亞早就在1616年去世，而與他同名同姓的英國老翁莎士比亞近日則在接種疫苗的考文垂大學附設醫院辭世，據悉死因是中風，病情與疫苗沒有關係。該名主播顯然是將兩人搞混。

針對主播口誤失言，有網友在推特上笑稱，「（羅密歐與茱麗葉的）蒙特鳩與卡帕萊特家族」（Montagues and Capulets）都復活了」。也有網友說，「英國花了四個多世紀時間才對這種病毒發出警告」。