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「伊莉莎白女王號航母」首航 英擬促中國「開放海路」

中央社／葡萄牙卡斯凱什28日綜合外電報導
英國「伊莉莎白女王號航空母艦」本周加入北大西洋公約組織在地中海演習後，將航行穿越南海，向北京傳達海上航路須維持開放的訊息。(Getty Images)
英國「伊莉莎白女王號航空母艦」本周加入北大西洋公約組織在地中海演習後，將航行穿越南海，向北京傳達海上航路須維持開放的訊息。(Getty Images)

英國新航空母艦的指揮官指出，這艘航艦首航將試圖向盟國展示在後英國脫歐時期，英國已準備好捍衛西方利益，並渴望見到中國遵從國際規則。

英國「伊莉莎白女王號航空母艦」（HMS Queen Elizabeth）本周加入北大西洋公約組織（NATO）在地中海演習後，將展開為期八周航行穿越南海，向北京傳達海上航路須維持開放的訊息。

英國航艦打擊群指揮官慕豪思準將（Steve Moorhouse）在葡萄牙海岸外的船艦甲板上向路透社指出，這艘航艦就是「一個非常有力的聲明」。談話之際，先進的匿蹤戰鬥機F-35B在他附近起飛。

他說：「這顯示我們是一支全球海軍，並且希望能回到那裡。」「我們的目的是，這項部署將讓英國在此區域更加持久存在。」他指的是包括印度和澳洲在內的印太地區。

慕豪思昨天表示，伊莉莎白女王號航空母艦將沿著海上路線，與美國、新加坡、日本和韓國海軍船艦進行演習活動。

當被問到英國強化在印太地區影響力以抗衡中國崛起勢力時，這也是歐盟戰略並獲得北約組織支持，慕豪思回應：「我們要維護國際規範…我們在那裡的存在絕對是關鍵。」

英國與中國一樣，目前有2艘航艦。英國這艘航艦上有8架英國F-35B和10架美國F-35戰機，艦上1700多人中包括250名美國陸戰隊員。

隨行船艦包括2艘驅逐艦、2艘護衛艦、1艘潛艦和2 艘補給艦，另有1艘美國驅逐艦和1艘荷蘭海軍護衛艦同行。

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