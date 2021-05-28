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越南歐洲商會：讓外國投資人協助當地加速疫苗接種

編譯易起宇／綜合外電
越南歐洲商會呼籲越南政府，允許包括外商在內的民間部門，幫助加速疫苗接種。路透
越南歐洲商會呼籲越南政府，允許包括外商在內的民間部門，幫助加速疫苗接種。路透

越南政府努力設法控制北部工業省分爆發的新冠疫情之際，當地的外國投資人呼籲河內當局：讓他們幫助執行疫苗接種計畫吧。

越南歐洲商會會長肯尼向日經亞洲表示，越南是全球防範新冠疫情做得最好的國家之一，現在的挑戰則是能否在執行一項遠大且加速的大規模疫苗接種計畫上，也一樣成功。

他說：「在越南邊境關閉之際，其他國家已在推動疫苗接種，重新向世界敞開國門。因此，若越南不加速且大規模展開疫苗計畫，真的會有落後危機。」他並表示，包括外國企業在內的民間部門，將能幫助加速越南施打疫苗。

越南政府近來開始為北部疫情重災區北江省和北寧省的工廠工人接種疫苗。全球許多科技大廠都在這兩個主要工業區設廠，例如三星電子在越南北部的兩座工廠，占其全球智慧手機產量半數以上。北江工業區的工廠工人超過24萬人，北寧則有約33萬人。

越南總理范明政已指示加速疫苗接種，政府也已成立「越南新冠疫苗接種和預防基金」，將致力於採購所需疫苗。

越南衛生部表示，該國需要採購價值25.2兆越南盾（11億美元）、約1.5億劑疫苗，為約7,500萬名民眾接種，以達到群體免疫。政府最多能籌措到16兆盾。

越南 疫苗 疫情

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