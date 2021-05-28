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印度疫情趨緩 新德里市長宣布逐步解封

中央社新德里28日專電

印度第2波新型冠狀病毒疫情趨緩，首都新德里過去24小時新增病例僅1141例，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）今天宣布31日起逐步解除封鎖。

克里瓦爾今天說，新德里的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）篩檢陽性率已降至1.5%，最近24 小時新增1141例，考量在管制與經濟活動間取得平衡，新德里的封城措施將持續到31日凌晨5時，之後執行循序漸進的逐步解封，放寬工廠、涉及日薪工人的工廠和工業區的生產活動，及建設與運送基本物資等活動。

不過，印度部分地區疫情仍未緩解，包括坦米爾那都省（Tamil Nadu）和昌迪加爾（Chandigarh）今天仍分別宣布延長封鎖至6月7日，及本週末實施宵禁。

印度政府今天通報，過去24小時新增確診病例達18 萬6364例，是4月14日以來最低單日紀錄，病歿人數則增加3660人。

根據印度衛生與家庭福利部資料，境內累計感染病例2756萬人，病歿人數為31萬8895人。

統計也顯示，印度需要治療的活躍病例減少35%，下降到242萬例，24個省市從上週起通報的活躍病例都出現下降趨勢，衛福部認為，第2波疫情正處於衰退期。

不過，印度疫情並非完全樂觀，除了死亡人數在各地醫療資源匱乏下仍無法降低外，根據印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）最新研究顯示，新冠肺炎確診者因細菌或黴菌等二次感染的病人中，有56.7%最後病逝。

全印度已通報超過1萬1000名毛黴菌感染症（mucormycosis，又稱黑真菌症black fungus）。

此外，考量國際疫情仍嚴峻，印度民航總局今天宣布，國際客運航班禁令將延長到6月30日。

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