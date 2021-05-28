義大利醫師：看盡疫情悲劇 唯一出路是疫苗

一位在前線抗疫的義大利感染科醫師表示，這一年多目睹太多悲劇，大量接種疫苗是唯一出路。（美聯社）

義大利疫苗 接種率提升後，多處醫院已將徵用的新冠肺炎 專責病房回歸正常病房。一位在前線抗疫的義大利感染科醫師表示，這一年多目睹太多悲劇，大量接種疫苗是唯一出路。

義大利感染科醫師魯齊（Patrizia Zucchi）今天接受義媒專訪表示，她有好幾個月都在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）專責病房中服務，目前義大利大量施打疫苗的效果已展現，醫院的壓力逐日下降，她醫院中的COVID-19專責部門已從4個減為2個。

魯齊說，她知道還有部分義大利人害怕施打疫苗，恐懼是一種自然的感覺，應該被接受與傾聽，對於那些困惑於該不該接種疫苗的民眾，大家不應該羞辱他們，而應該向他們提出更多事實佐證，她相信最終這些人也會慢慢接受。

魯齊表示，社會不可能把打疫苗和拒絕接種疫苗的人分開，人類都是在同樣一個大環境裡生存，我們共同目標是恢復寧靜、自由的正常生活，關於疫苗的各種議題應追求最大程度透明化，才符合集體利益。

魯齊說，疫苗看來是唯一出路，因為截至目前為止，治療COVID-19並沒有太多突破性消息，沒有新的抗病毒藥物，也沒有新的免疫調節藥物，現行最主要使用的仍是「支持療法」，在病患需要時給予氧氣，試圖在病程第一階段遏制病毒，不要讓演化到嚴重肺炎，以及減少併發症。

魯齊表示，病毒傳播愈多就會有愈多變種，這是自然發展，目前已發現幾種變種病毒，但不知道是否有其他的還未發現，所以現在只能力求減少病毒傳播數，這使得盡量接種疫苗達到「群體免疫」至為關鍵。

魯齊表示，在以色列這樣接種疫苗超過65%人口的國家，可以看到染疫住院和有症狀者的曲線不再上升，她這一年在第一線目睹種種巨大苦難，「這些痛苦誰都不能再經歷了」。