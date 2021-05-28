我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

CNN：亞裔自力自救 巡邏街頭保護年長者

義大利醫師：看盡疫情悲劇 唯一出路是疫苗

中央社羅馬28日專電
一位在前線抗疫的義大利感染科醫師表示，這一年多目睹太多悲劇，大量接種疫苗是唯一出路。（美聯社）
一位在前線抗疫的義大利感染科醫師表示，這一年多目睹太多悲劇，大量接種疫苗是唯一出路。（美聯社）

義大利疫苗接種率提升後，多處醫院已將徵用的新冠肺炎專責病房回歸正常病房。一位在前線抗疫的義大利感染科醫師表示，這一年多目睹太多悲劇，大量接種疫苗是唯一出路。

義大利感染科醫師魯齊（Patrizia Zucchi）今天接受義媒專訪表示，她有好幾個月都在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）專責病房中服務，目前義大利大量施打疫苗的效果已展現，醫院的壓力逐日下降，她醫院中的COVID-19專責部門已從4個減為2個。

魯齊說，她知道還有部分義大利人害怕施打疫苗，恐懼是一種自然的感覺，應該被接受與傾聽，對於那些困惑於該不該接種疫苗的民眾，大家不應該羞辱他們，而應該向他們提出更多事實佐證，她相信最終這些人也會慢慢接受。

魯齊表示，社會不可能把打疫苗和拒絕接種疫苗的人分開，人類都是在同樣一個大環境裡生存，我們共同目標是恢復寧靜、自由的正常生活，關於疫苗的各種議題應追求最大程度透明化，才符合集體利益。

魯齊說，疫苗看來是唯一出路，因為截至目前為止，治療COVID-19並沒有太多突破性消息，沒有新的抗病毒藥物，也沒有新的免疫調節藥物，現行最主要使用的仍是「支持療法」，在病患需要時給予氧氣，試圖在病程第一階段遏制病毒，不要讓演化到嚴重肺炎，以及減少併發症。

魯齊表示，病毒傳播愈多就會有愈多變種，這是自然發展，目前已發現幾種變種病毒，但不知道是否有其他的還未發現，所以現在只能力求減少病毒傳播數，這使得盡量接種疫苗達到「群體免疫」至為關鍵。

魯齊表示，在以色列這樣接種疫苗超過65%人口的國家，可以看到染疫住院和有症狀者的曲線不再上升，她這一年在第一線目睹種種巨大苦難，「這些痛苦誰都不能再經歷了」。

疫苗 義大利 新冠肺炎

上一則

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

下一則

日相菅義偉：6月中開放全國民眾接種新冠疫苗

延伸閱讀

醫師：來美疫苗之旅四處遊 易感染須小心

醫師：來美疫苗之旅四處遊 易感染須小心
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
英國批准嬌生新冠疫苗 接種計畫添生力軍

英國批准嬌生新冠疫苗 接種計畫添生力軍
忘記打開冰箱電源 日橫濱119人打到「常溫」疫苗

忘記打開冰箱電源 日橫濱119人打到「常溫」疫苗

熱門新聞

哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

2021-05-26 22:32
一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
全球新冠肺炎疫情持續延燒，《彭博》近日公布最新全球「防疫韌性排名」，台灣從上個月的第5名降至15名。(歐新社)

「最新防疫國家排名」出爐 台灣、日本退步跌出前10名

2021-05-25 20:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險