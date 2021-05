泰國 國王瓦吉拉隆功14日驚傳因「呼吸道問題」,住進曼谷西里拉醫院加護病房。網路一度傳出泰王瓦吉拉隆功病危,但長年關注泰國王室動態的英國 記者馬歇爾表示,沒有跡象顯示泰王病危。馬歇爾25日又在臉書 (Facebook)和推特(Twitter)發文,泰王瓦吉拉隆功本月首度公開露面,和皇后蘇堤達、貴妃詩琳娜一同公開露面。

馬歇爾貼文寫道:「他們回來了!泰王瓦吉拉隆功、皇后蘇堤達和貴妃詩琳娜本月以來首度在王室新聞露面。

👀 They’re back! Vajiralongkorn, Suthida and Koi appeared on royal news this evening for the first time since the start of May #ข่าวลือ pic.twitter.com/jTsRfR0Une