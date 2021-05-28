穿緊身牛仔褲送勞改 北韓組「時尚警察」對抗資本主義

最新報導指出，領導人金正恩擔心近幾年來北韓年輕人之間逐漸滋長的「資本主義思想」可能撼動他的政權與地位，因此頒布「牛仔緊身褲」禁令，穿著「西方頹廢」風格服裝者將被迫送到勞改營，北韓政府青年軍還會組成「時尚警察」，阻止民眾穿得太時尚。(路透)

北韓 時常傳出國家領導人金正恩 下令處決人民、官員、黨員的消息。最新報導指出，領導人金正恩擔心近幾年來北韓年輕人之間逐漸滋長的「資本主義思想」可能撼動他的政權與地位，因此頒布「牛仔緊身褲」禁令，穿著「西方頹廢」風格服裝者將被迫送到勞改營，北韓政府青年軍還會組成「時尚警察 」，阻止民眾穿得太時尚。

北韓官報《勞動新聞》上周末發表一篇社論提到，歷史教導了至關重要的一課，也就是無論國家的經濟與國防實力如何，如果人民「不堅持自己的生活方式」、國家就可能變得脆弱，最終像一堵潮濕的牆一樣倒塌，強調「我們必須警戒資本主義的生活方式，哪怕是最輕微的跡象也要努力擺脫它們」，此前就有消息指出，金正恩下令接受古怪穿衣時尚者將被送到勞改營。

據報導，金正恩下令人民禁穿緊身或破洞的牛仔褲，前短後長的「狼尾頭」等的新潮髮型也一同被視為「資本主義生活入侵」的象徵。據悉，北韓社會允許的髮型種類非常有限，染髮、耳洞與穿環等都屬於「非社會主義」的違法行為。

此外，更有外媒報導，北韓社會主義愛國青年團還會組成「時尚警察」，一方面可以抓違規，一方面阻止人們穿得太時尚，打扮太像西方人。金正恩此前也已下令加重對觀看、持有與散布南韓戲劇、電影的刑罰至最重15年有期徒刑，似乎對北韓的限制更加嚴格。