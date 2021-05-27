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氣候議題 重挫全球石油業龍頭

編譯莊蕙嘉／綜合報導
荷蘭法院要求殼牌石油立下減碳目標。圖為殼牌石油在美國德州的煉油廠區。（路透）
荷蘭法院要求殼牌石油立下減碳目標。圖為殼牌石油在美國德州的煉油廠區。（路透）

國際兩大石油公司同一天在氣候議題遭遇重挫。荷蘭海牙地方法院26日判決，荷蘭皇家殼牌石油公司必須以2019年為基準，在2030年之前減碳45%。不久後埃克森美孚董事會選舉投票，被主張積極減碳的新創避險基金拿下兩席董事。

此外，雪佛龍公司日前也有61%股東支持進一步減排，另一項關於2050年之前實現淨零排放的商業影響提交報告，投票時也有4成8的支持率。

這些變化顯示，市場氛圍已大幅改變，石油公司的減碳腳步遠遠不符股東、大眾與專家的期待。

環保組織「地球之友」在海牙地方法院對殼牌提告，不要求賠償金，而是請求法院督促能源公司加速減碳。判決雖未明白設定減碳數字，但足可作為其他案例之參考，顯示法院有權對大企業的減碳策略作出判決，並迫使企業改革。殼牌已表示要上訴。

埃克森美孚董事會選舉上演了一場小蝦米挑戰大鯨魚。避險基金「一號引擎」僅持有埃克森0.02%股票，去年12月開始代理人競選行動，提名4人競選董事。根據初步計票結果，至少拿下兩席。

「一號引擎」甚至獲得埃克森美孚最大股東之一貝萊德投信支持其中3名候選人，此外還有數個退休金基金也支持部分人選。

埃克森美孚去年破紀錄虧損220億美元，在疫情爆發前表現就已疲軟，這次董事會選舉被視為300萬名股東對公司因應氣候變遷的策略發出質疑。

保住董事席位的埃克森美孚執行長伍茲承認這次挫敗，表示公司已聽到股東要求更努力的聲音。

另外，英國石油公司本月也面臨股東要求加強因應氣候策略的聲浪，法國道達德石油公司預定28日召開股東會，預計面臨相同的訴求。

國際能源署（IEA）上周發表的報告指出，若要達到巴黎氣候協定目標，企業必須停止新的石油與天然氣開採計畫投資。根據巴黎協定，全球必須將氣溫升幅控制在與工業化之前相比的攝氏1.5度以內。

石油 減碳 投票

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