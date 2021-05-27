我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港修選舉條例 布林肯：中國持續破壞香港民主

今日頭條「抄襲搬運」付代價 字節須賠新浪329萬美元

施打進度遲緩惹民怨 泰王胞妹繞過政府進口疫苗

中央社曼谷27日綜合外電報導
圖為25日在泰國曼谷醫護人員替航空公司員工施打北京科興疫苗。美聯社
圖為25日在泰國曼谷醫護人員替航空公司員工施打北京科興疫苗。美聯社

泰國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，疫苗接種進度遲緩又毫無章法民怨益增，泰王胞妹已核准繞過政府有關單位，由她創辦並贊助的學術機構進口抗疫疫苗。

泰國朱拉蓬皇家學院（Chulabhorn Royal Academy ）秘書長在臉書發文表示，「替代疫苗」將支援政府抗疫，直到疫苗的供應能滿足全國抗疫所需為止。

向來堅持所有疫苗進口由中央統籌的泰國政府，將從下個月展開大規模接種行動，主要是使用AZ疫苗，由泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在當地經營的公司生產。

由於當前泰國遭逢最嚴峻的疫情肆虐，當地民眾對於疫苗接種計畫的不安日益加劇，泰國王室公報（Royal Gazette）頒布泰王胞妹的這項敕令，使得軍方支持的泰國政府當中若干官員感到意外。

這道敕令是在25日晚間頒布，並且增加朱拉蓬皇家學院因應疫情的權限，並由朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）簽署。這位當今泰王的胞妹是朱拉蓬皇家學院的主席，也是泰王瓦吉拉隆功的么妹。

朱拉蓬皇家學院秘書長馬哈南達（Nithi Mahanonda）在臉書發文說：「朱拉蓬皇家學院將採購『替代疫苗』，直到在泰國境內生產的疫苗達到具備足以抗疫的效力為止。」並說替代疫苗引進將遵照現行進口與認證的規範。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，皇令公布前他完全不知情，「我昨晚才看到這道經頒布的皇令，不過若是此舉對國家好，我們將做好萬全準備」。

附設醫院與研究機構的朱拉蓬皇家學院將在明天舉行記者會，介紹將要引進中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗，預計泰國將在本週核准中國疫苗的緊急使用。

泰國政府將在下月展開一項大規模的疫苗施打行動，屆時將備妥600萬劑的AZ與300萬劑的北京科興（Sinovac）疫苗，並計劃在年底前，使全國6600萬人口中的7成完成疫苗接種。

其他民營醫療院所則計劃透過國營企業，採購1000 萬劑的莫德納（Moderna）疫苗。

根據泰國衛生當局26日通報，新增47例死亡病例，並且是連續兩天新增死亡創新高，累計死亡病例達920例，累計確診病例達14萬1217例。

疫苗 泰國 皇家

上一則

胡志明市群聚感染 機場暫停旅客入境至6/4

延伸閱讀

理想主義不敵人性自私 COVAX遭逢挫敗

理想主義不敵人性自私 COVAX遭逢挫敗
美國醫學會期刊：中國國藥集團疫苗可抵禦新冠病毒

美國醫學會期刊：中國國藥集團疫苗可抵禦新冠病毒
疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示
疫苗添生力軍 賽諾菲和葛蘭素史克拚年底推出

疫苗添生力軍 賽諾菲和葛蘭素史克拚年底推出

熱門新聞

一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

2021-05-26 22:32
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
全球新冠肺炎疫情持續延燒，《彭博》近日公布最新全球「防疫韌性排名」，台灣從上個月的第5名降至15名。(歐新社)

「最新防疫國家排名」出爐 台灣、日本退步跌出前10名

2021-05-25 20:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…