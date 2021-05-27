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理想主義不敵人性自私 COVAX遭逢挫敗

中央社華盛頓26日綜合外電報導
規模高達數十億美元的「COVID-19疫苗全球取得機制」(COVAX)原被視為全球人類接種疫苗的典範，初衷是最迫切需要者優先，卻因接踵而來的難題而遭逢挫敗。(美聯社)
規模高達數十億美元的「COVID-19疫苗全球取得機制」(COVAX)原被視為全球人類接種疫苗的典範，初衷是最迫切需要者優先，卻因接踵而來的難題而遭逢挫敗。(美聯社)

規模高達數十億美元的「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）原被視為全球人類接種疫苗的典範，初衷是最迫切需要者優先，卻因接踵而來的難題而遭逢挫敗。

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，破壞CVOAX機制的棘手難題包括，各國堅持「我優先」的本位主義與全球疫苗產能短缺等。

報導說，全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）執行長柏克利（Seth Berkley）今年春天向赤貧國公布若干壞消息，原本承諾要提供給它們的數以百萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，確定跳票了。

COVAX是一項規模高達數十億美元的全球免疫機制，由世界衛生組織（WHO）主導，柏克利領銜負責，這些赤貧國仰賴從COVAX取得抗疫疫苗，卻因印度當前疫情嚴峻，COVAX在當地的主要疫苗供應商出貨喊卡。

突如其來的變化，使得數以千萬計已注射第1劑疫苗的醫護人員，無法按原訂時程施打第2劑，其他第一線工作人員與高風險族群盡快接種疫苗的展望，更是益趨渺茫。

COVAX計畫發軔於2020年初，堪稱是全球性「神速行動」（Operation Warp Speed），被視為給全球人類接種疫苗的典範，初衷是最迫切需要者優先，按照COVAX的原定時程，截至目前應已讓開發中國家的全部醫護人員注射疫苗。

但這套為將近10億人注射疫苗的理想主義機制，卻遭遇現實挑戰，因各國把本國人民置於第一優先的本位主義以及全球各地疫苗產能短缺，而遭逢挫敗。

柏克利與全球公衛專家組成的小組耗費數個月時間，極力遊說全球不分富國與窮國都來購買COVAX的疫苗，但在柏克利與專家小組敲定細節與籌募資金之際，富裕國家卻紛紛搶先為自己囤積疫苗。

全球大多數赤貧國如今高度仰賴由印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的疫苗，而殘酷事實卻是，這家疫苗製造商因印度本身遭逢當前全球最嚴峻疫情而沒法出貨。

根據最初計畫，富裕國家將從COVAX購買足可供國內至少10%人口施打的疫苗劑量，且還要捐款給COVAX，如此即可幫助92個貧窮國家獲得疫苗補助，免費取得疫苗。

在全球最富裕國家開始施打疫苗的3個月內，COVAX 開始運送疫苗，堪稱是神速，因開發中國家通常得耗費5至10年才能拿到新的疫苗。

然而當前疫情席捲原本該予以保護的拉丁美洲與南亞的中低收入國家之際，疫苗卻無以為繼。

COVAX機制已運送了7200萬劑疫苗，遠低於原訂5月底前要達成運送2億3800萬劑的目標，目前全球已交貨17億劑疫苗，7200萬劑僅占其中4%。

而從COVAX機制出貨的疫苗，當中約2000萬劑來自印度，原本印度預定於月底前交貨1億4000萬劑，卻因優先施打境內13億人口而停止出口。

疫苗 印度 疫情

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