義大利巴蕾舞壇巨星弗拉奇辭世 享壽84歲

義大利最知名芭蕾舞巨星弗拉奇辭世，享壽84歲。(美聯社)

位於義大利 米蘭的史卡拉歌劇 院（La Scala Opera House）今天宣布，義大利最知名芭蕾 舞巨星弗拉奇（Carla Fracci）辭世，享壽84歲。

弗拉奇生前曾飾演吉賽爾（Giselle）最為人所熟知，並且合作的對象不乏芭蕾舞界赫赫有名的人物，像是創作芭蕾舞劇「唐吉訶德」（Don Quixote）的劇作家紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）。

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這位芭蕾舞巨星的爸爸是個平凡的電車駕駛，1946年就讀史卡拉芭蕾舞學校，後來逐漸嶄露頭角。

為了爭取更豐厚的報酬與更多的站在舞台的機會，1963年她離開史卡拉歌劇院，卻又總是回到舊地，最近一次是今年元月劇院開了兩門視訊傳授的大師課程。

義大利「共和報」（La Repubblica）報導說，這位在當地家喻戶曉被稱為La Fracci的芭蕾舞者辭世，她生前有段時間因罹患腫瘤所苦，臨終前仍一派優雅並穿著白色衣裳。

「紐約時報」（New York Times）在1981年刊登的一篇人物報導說，弗拉奇起初並非一路順遂，她甚至打算拿起剪刀從事美髮業而非成為舞者，並且入學考試差點兒鎩羽。

她回憶往事說：「上學本來就是無聊透頂，直到有天我入選芭蕾舞劇睡美人裡飾演拿著樂器曼陀林的女孩，與英國芭蕾舞名伶瑪芳婷（Margot Fonteyn）比肩站在舞台上，我瞬間就改變了主意，對著觀眾跳舞與在學校跳舞完全兩碼事，於是我開始非常認真努力，彌補過往流逝的歲月。」

她在20歲時成為首席芭蕾舞演員，並旋即成為國際巨星，她戲劇性的舞蹈方式，以及技巧純熟又舞姿輕盈，頗獲好評。

義大利文化部長佛蘭契斯奇尼（Dario Franceschini）在推特發訊憑弔說：「最偉大的舞者，超凡入聖又永垂不朽。」