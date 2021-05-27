義大利纜車墜地14死 公司老闆承認動手關閉緊急煞車

義大利北部莫塔羅納山23日發生登山纜車墜地，造成14人死亡，只有1名5歲男童倖存。纜車公司老闆與兩名經理事後被捕，並招認幾天前就手動關閉纜車的緊急剎車。路透/ALPINE RESCUE SERVICE

義大利 北部莫塔羅納山23日發生登山纜車墜地，造成14人死亡，只有1名5歲男童倖存。警方26日以過失殺人罪名逮捕纜車公司的3名高管，並指他們已招認幾天前就違規關閉纜車的緊急剎車。

泰晤士報與CNN報導，3名嫌犯分別是纜車公司老闆內里尼（Luigi Nerini）與他旗下的兩名員工。義國國家憲兵（Carabiniere）的希高納尼中校（Lieutenant Colonel Alberto Cicognani）指出，3人在漏夜偵訊時表示，纜車的緊急剎車在事故之前就已經故障了。

根據希高納尼中校轉述，因為剎車會無故啟動，導致近日恢復營運與載客的纜車反覆停住，「剎車是被故意關閉的嗎？是的，他們承認了。纜車出現故障，維護公司被叫來了，他們無法解決問題，或只解決部分問題。為避免進一步中斷服務，他們選擇留下插進去的『夾鉗』（clamp），讓緊急煞車停用」。

治安法官博西（Olivia Bossi）表示，這個夾鉗是技師用來停止緊急剎車的道具，「這是一個出於經濟原因的故意選擇，纜車早該關閉了」。

CNN則報導，唯一倖存的以色列 裔男童拜倫（Eitan Biran）尚未脫離險境，曾短暫張開眼睛，也不再需要插管。瑪格麗塔女王醫院（Regina Margherita hospital）主管拉瓦萊（Giovanni La Valle）表示，拜倫目前仍處於鎮靜狀態，還沒有恢復意識，但醫療團隊預期可在接下來幾個小時逐步喚醒他。