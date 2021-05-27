疫情和高溫兩威脅夾擊 今夏東京奧運難上加難

新冠肺炎疫情並非東京奧運的唯一威脅。英國永續運動協會指出，氣候變遷也會帶來風險。(歐新社)

在東京奧運 上，新冠肺炎疫情並非唯一威脅。英國永續運動協會（BASIS）指出，氣候變遷 也會帶來風險，因為高溫、高濕度的天氣，也對運動員的健康和表現構成威脅。

BASIS 26日在名為「火環：高溫如何衝擊2021年東奧」的報告中表示，運動員被迫在對人體「相當不友善」的環境下競技，且這種情況愈來愈多。

日本 今夏可能就會受到這樣的影響，日本近年屢出現氣溫破紀錄的熱浪。報告指出，自1900年來，東京平均氣溫已上升攝氏2.86度，是全球平均氣溫的三倍有餘。

BASIS創辦人兼執行長Russel Seymour說：「這清楚地說明，隨著氣候變遷加劇，在所有類型的體育運動中，運動員和對手面臨極端風險的情況日益增加。運動員可以和時間和對手賽跑，但他們無法打敗氣候變遷。」

與此同時，已延後一年的東奧，正因疫情而面臨愈來愈大的壓力。由於新增確診病例再度激增，日本再度宣布數個地區進入緊急狀態，促使商界領袖呼籲東奧再度延期或乾脆停辦。

報告指出，今夏日本可能熱得要命。2018年，熱浪侵襲東京附近的崎玉縣，當地氣溫衝上破紀錄的攝氏41度，導致上千人中暑。自1990年代以來，每年日最高溫超過35度的天數愈來愈多。