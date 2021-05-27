沒戴口罩遭罰手腳被打大釘子？印度警察控男子自導自演

印度北方邦一名男子與他的母親近日指控，就因為他違規沒戴口罩被抓到，巡邏員警竟對他祭手腳打進大釘子的懲罰，讓當地居民感到十分震驚，但警方隨即反控該男子說謊。畫面翻攝：Twitter/_RadhikaReports

印度北方邦一名男子與他的母親近日指控，就因為他違規沒戴口罩 被抓到，巡邏員警竟對他祭出「聖經式刑罰」，在他手與腳打進大釘子，讓當地居民感到十分震驚，但警方隨即反控該男子說謊。

根據俄國官媒RT與印媒的報導，從社群媒體 流傳影像可見，北方邦巴雷利市（Bareilly）一位28歲居民向攝影鏡頭展示他的其中一隻手被打進一個大釘子，但手背顯得相當乾淨，似乎沒有見到流血。

男子的母親透露，這起事件發生在24日，男子當時正坐在戶外的路上，執行全國口罩配戴令的巡邏員警現身後開始查問在場的每一個人，隨後就演變成一場推擠，男子也被警察 帶走。這位婦人經過幾小時尋找，最終才發現自己兒子與他的手腳被打進釘子。當她為此跑去當地警局討說法時，員警竟反過來威脅要再逮捕她的兒子。

婦人向警方高層申訴，要求調查此事與伸張正義，警方則在一開始稱他們會調查可能的不當行為，隨後就堅持男子指控不實，根本就是自導自演，還指他已招認假造殘酷刑罰「好躲避逮捕」，更在27日一早上推特發布認罪影片。

資深警司薩吉萬（SSP Rohit Sajwan）告訴記者，這名男子是一名慣犯，在不同警局都曾榜上有名，「他對警方提出這些指控是要逃避起訴，他的指控已被發現是不實的」。