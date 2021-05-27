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伊朗全民瘋挖比特幣 電網都癱了…總統下令禁挖4個月

編譯黃淑玲／綜合報導
伊朗宣布禁止比特幣挖礦四個月。（路透）
伊朗宣布禁止比特幣挖礦四個月。（路透）

伊朗最近一天有時停電長達6小時，原因是來自全民瘋挖比特幣等加密幣，耗電太大癱瘓電網。伊朗總統羅哈尼周三（26日）下令，即起禁止加密幣挖礦四個月。

停電還害了伊朗的西洋棋選手沒辦法上網參加在線上舉行的亞洲杯錦標賽。

伊朗總統羅哈尼周三說：「每個人都在找個角落挖比特幣和其他加密幣。然而從今天開始，挖礦一律屬於違法行為，即便以前曾被准許挖比特幣的，現在也全禁止，直到我們把『電力中斷』問題解決為止。」

之前中國、波蘭、印度、土耳其等多家外國公司，獲准在伊朗經營比特幣等加密幣的挖礦業務。

羅哈尼命令工業部、電信部、能源部和內政部都投入查禁加密幣。他表示，電力消耗在過去一年增加了20%，不過羅哈尼沒有釐清其中多少是由加密幣挖礦導致。

金融時報指出，伊朗經濟因美國前總統川普實施制裁，困頓至今。最近幾個月來，伊朗民眾面對年化通膨率高達46.9%，為了替自己的儲蓄避險，轉向數位貨幣。

分析師指出，合法與非法的比特幣挖礦，耗電估計少於伊朗電力產出的10%，供電中斷很難全怪挖礦。另外，禁令如何落實也是個問題。老百姓則還是躍躍欲試。35歲的出版社上班族Anousheh就說，「我一個朋友去年賣掉房子投資比特幣，一年下來獲利倍翻。我認為我也該承擔風險去試試。」

伊朗 比特幣 美國

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