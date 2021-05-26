我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

COVAX計畫「跳票」疫苗用光了 92國落空了…

美中貿易對話通了 戴琪與劉鶴首度「坦率交換意見」

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

記者胡玉立／綜合報導
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

華爾街日報26日報導，由世界衛生組織(WHO)主導、耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，然而，這個透過全球統籌向近10億人口接種疫苗的理想主義行動，明顯與現實牴觸；各國置自身人口於優先的本能及全球疫苗生產短缺，重重擊潰了這個理想。

由於COVAX疫苗主要供應商所在地印度染疫案件激增，疫苗禁止出口，4月28日，負責執行COVAX計畫的「全球疫苗免疫聯盟(Gavi Alliance)」執行長、美國流行病學專家柏克利(Seth Berkley)，不得不向癡盼COVAX疫苗的全球92個發展中國家發布壞消息：原先承諾此時運達的Covid-19疫苗「跳票」了。

原始構想 優先送給最需要國家

COVAX的原始構想是將疫苗優先送給全球最需要的人，所有發展中國家醫療保健人員現在理當全都免疫了，但理想與現實之間相距千萬里；在此計畫下全球已接種第一劑疫苗的數千萬醫療人員，意外地不知何時可打第二劑；快速接種其他一線工人和弱勢群體的可能性，也正急速消退。

柏克利和一小批全球衛生專家花費數月時間，試圖吸引世界各地不分富國或窮國，共同購買疫苗；但在他們擬定細節並籌集資金的同時，富裕國家也爭著為自己保住疫苗。

柏克利說：「我確實了解政治現實。那些人到頭來只是把錢給了我們，然後說：『想與我們競爭，祝你好運。』」

富裕國家 爭著為自己保住疫苗

根據最初計畫，富國除了捐款，還會從COVAX計畫購買足夠該國至少10％人口的疫苗數量，這將有助為另外92個貧窮國家提供疫苗補貼，讓他們免費獲得疫苗；在全球最富裕國家/地區首次注射疫苗後的三個月內，COVAX計畫也開始運送疫苗，速度堪稱神速，因為發展中國家通常需要五到十年才能獲得新疫苗。

但在疫情席捲拉丁美洲和南亞的中低收入國家之際，COVAX疫苗卻用光了；已運到並施打的COVAX疫苗總計7200萬劑，遠低於在5月底施打2億3800萬劑的原始目標；這7200萬劑疫苗，只占全球已出貨的17億疫苗總數的4％。

出貨大國 印度疫情燒停止出口

全球大多數窮國都高度依賴全球最大疫苗製造供應商、印度血清研究所(Serum Institute of India)生產的單一疫苗，結果印度爆發全球最嚴重疫情；過去已出貨的COVAX疫苗有2000萬劑來自印度，原定5月底運送1億4000萬劑，因印度正為全國13億人口接種，因此停止出口。

印度血清研究所已表示，希望今年年底前重新開始發送COVAX疫苗；全球疫苗免疫聯盟希望部分供應可在第三季恢復。

與此同時，COVAX官員懇求富國分享自己的疫苗庫存，協助建立新廠以打破供應鏈瓶頸。

拜登政府訂6月向海外發送8000萬劑疫苗，其中部分是給COVAX計畫，歐盟表示將捐贈1億劑，但仍遠遠不足；尚比亞衛生部官員姆萬薩(Francis Dien Mwansa)表示，「也許我們對COVAX抱太大希望了。」

在尚比亞，只有0.7％的人口打了第一劑疫苗。

疫苗 印度 疫情

上一則

「長賜輪船長負全責」蘇伊士運河管理局事故報告出爐

下一則

AZ、嬌生疫苗的血栓副作用 德科學家：找到破解法了

延伸閱讀

河濱縣6月初前或接種疫苗200萬劑

河濱縣6月初前或接種疫苗200萬劑
香港200萬劑輝瑞快過期 送6萬張機票 鼓勵港人接種

香港200萬劑輝瑞快過期 送6萬張機票 鼓勵港人接種
南加橙縣擬實施30個流動接種疫苗診所

南加橙縣擬實施30個流動接種疫苗診所
蔡英文：疫苗須中央統籌 已購近3000萬劑

蔡英文：疫苗須中央統籌 已購近3000萬劑

熱門新聞

一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26
英國哈利王子日前直言批評王室的教養方式，把伊莉莎白二世女王、已故的菲立普親王與父親查理王儲都罵進去，但從查理王儲最新講話錄影可發現，放在他後方的照片就只有英王與直系繼承者合影，已完全不見哈利一家蹤影。(影片截圖)

有圖為證？查理對哈利梅根心寒

2021-05-20 02:30
全球新冠肺炎疫情持續延燒，《彭博》近日公布最新全球「防疫韌性排名」，台灣從上個月的第5名降至15名。(歐新社)

「最新防疫國家排名」出爐 台灣、日本退步跌出前10名

2021-05-25 20:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境