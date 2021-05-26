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「長賜輪船長負全責」蘇伊士運河管理局事故報告出爐

編譯張君堯／綜合報導
長榮旗下「長賜號」貨輪今年3月23日意外堵住蘇伊士運河，遭埃及伊斯梅利亞市經濟法院裁定預防性扣押，直至船東支付9億美元的賠償金，如今蘇伊士運河管理局長雷比宣布調查報告，事故責任全在長賜號船長身上。（歐新社）
長榮旗下「長賜號」貨輪今年3月23日意外堵住蘇伊士運河，遭埃及伊斯梅利亞市經濟法院裁定預防性扣押，直至船東支付9億美元的賠償金，如今蘇伊士運河管理局長雷比宣布調查報告，事故責任全在長賜號船長身上。（歐新社）

長榮旗下「長賜號」（Ever Given）貨輪今年3月23日意外堵住蘇伊士運河，遭埃及伊斯梅利亞市（Ismailia）經濟法院裁定預防性扣押，直至船東支付9億美元的賠償金，如今蘇伊士運河管理局長雷比（Osama Rabie）宣布調查報告，事故責任全在長賜號船長身上。

據報導，蘇伊士運河管理局長雷比26日表示，3月23日在長賜輪發生事故前「有其他船隻通過運河」，若長賜輪船長礙於惡劣的天氣要求延後通過運河，該要求本應立刻獲得批准，做為船長也有權要求更改船舶行程，因此儘管船長聲稱是因天氣導致事故發生，但卻沒有採取任何上述措施避免意外。

船東須支付9億元賠償金

雷比認為，這意味著蘇伊士運河管理局在3月23日的事故中「並不存在任何責任」，而目前由於埃及法院的裁決，長賜輪船長還未能離開埃及，但法院期間還是同意讓2名不得不親自處理緊急情況的船員離開，而尚未付出賠款的船東希望賠償金能降至1.5億美元。

目前蘇伊士運河管理局已經將賠償金從最初的9.16億美元降至5.5億美元，而只需要2億美元的頭期款就能讓法院釋放長賜輪，這些賠償金一部分是要頒發給所有救援工作人員，而金額則是取決於船舶本身以及運載的貨物價值，

埃及法院一開始估算船上貨物價值達20億美元，但船東主張價值僅7.75億美元，獲得蘇伊士運河管理局認可。

蘇伊士運河 長榮

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