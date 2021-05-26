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羅浮宮2百多年來首見 新館長由女性出任

中央社巴黎26日綜合外電報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天任命戴卡赫（Laurence des Cars，圖）擔任羅浮宮（Louvre）新館長。Getty Images
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天任命戴卡赫（Laurence des Cars，圖）擔任羅浮宮（Louvre）新館長。Getty Images

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天任命戴卡赫（Laurence des Cars）擔任羅浮宮（Louvre）新館長。這是這座全球最大博物館開放2個多世紀來，首度由女性出任此職位。

戴卡赫目前是巴黎近代藝術博物館奧賽博物館（Musee d'Orsay）館長，她也是奧賽博物館的首位女館長。奧賽博物館主要收藏19世紀的藝術品。

戴卡赫9月將就任羅浮宮館長，接替現任館長馬蒂內茲（Jean-Luc Martinez）。羅浮宮現在會如此平易近人，菁英氛圍也減少，都要歸功於馬蒂內茲。

54歲的藝術史學家戴卡赫擔任奧賽博物館館長4年期間，曾處理過一些具爭議議題，包括表態支持將納粹掠奪的藝術品物歸原主。

戴卡赫4月接受法新社訪問時說：「一座偉大的博物館必須面對歷史，包括回顧我們自己機構的歷史。」

奧賽博物館決定將奧地利知名象徵主義畫家克林姆（Gustav Klimt）的畫作「樹下的玫瑰」（Rosiers sous les Arbres），歸還給前一任主人史提亞斯尼（Nora Stiasny）的繼承人。納粹於1938年併吞奧地利後，史提亞斯尼為了解決財務困境，被迫廉價出售這幅畫。

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