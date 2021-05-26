打破玻璃天花板 英皇家海軍擢升近500年第一位女將軍

英國皇家海軍26日宣布，47歲的泰芮准將將於2022年8月晉升少將，成為皇家海軍近500年來的第一位女性將軍。畫面翻攝：MAILONLINE

英國皇家 海軍26日宣布，47歲的泰芮准將（Commodore Jude Terry）將於2022年8月晉升少將，成為皇家海軍近500年來的第一位女將軍。泰芮准將受訪指出，她希望提高皇家海軍的女性人數。

每日電訊報報導，泰芮准將在澤西出生，當時父親正登上皇家海軍「老虎號」（HMS Tiger）出海不在家。她在1997年進入不列顛皇家海軍學院（Britannia Royal Naval College），2017年因在常設聯合總部（PJHQ）立下的功績獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）。

泰芮准將表示，皇家海軍一直允許她做自己，「我絕對沒有想過變成軍種內的女性。如果你實現了，就會得到功勞。如果沒有實現，就必須自己補救」，但她不是沒有遇過奇特的狀況，「當妳出現在某個地方，那裡又沒有女性廁所，大家都變得有點興奮。你也知道，那只是偶爾發生」。

被問到身為第一位在皇家海軍晉升將軍的女性有何看法時，泰芮准將表示則說，「有人必須當第一個，往後會有其他人」。

根據報導，英國的陸軍與皇家空軍早就有過女性的少將。皇家海軍目前總人數約3萬人，女性約占12%，高層估計至2030年將上升至20%。泰芮准將告訴記者，「有一個計畫是增加部隊裡的女性代表，使其更具社會整體的代表性」。