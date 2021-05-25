「最新防疫國家排名」出爐 台灣、日本退步跌出前10名

全球新冠肺炎疫情持續延燒，《彭博》近日公布最新全球「防疫韌性排名」，台灣從上個月的第5名降至15名。(歐新社)

全球新冠肺炎疫情 持續延燒，《彭博》近日公布最新全球「防疫韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），台灣 從上個月的第5名降至15名，原居首位的新加坡也退後一名，讓紐西蘭重返冠軍寶座。《彭博》指出，由於疫苗 接種率低迷和疫情復燃，台灣和日本一樣都跌出了前10名以外。

《彭博》25日公布最新的防疫韌性排名，排行榜針對全球53個規模超過2000億美元的經濟體國家進行評比，評分項目包括確診病例增加比率、死亡率、疫苗覆蓋率等等。

根據最新排名，長時間位居冠軍、上個月被擠到第二名的紐西蘭本月重回冠軍寶座，而近日疫情上升的新加坡則被擠到第二名，至於上個月分別居於第五、第七名的台灣和日本，因疫情升溫，台灣本月退步至第15名、日本也降至第14名，皆跌出前十名外。

報導指出，除了疫情有上升趨勢之外，疫苗接種率低迷也是原因之一，日本的疫苗接種率僅有3.2%，台灣更僅有0.6%。報導中表示，儘管病毒已衝破台灣、新加坡嚴格的封鎖線，兩國進入可能開始深陷封鎖、解封的「循環風險」，但他們仍強調其病例數相較部分已解封的西方國家來得少。

報導也提到，亞洲在這一波疫情中遭到困境，而歐美則漸漸復甦，包括台灣、越南、泰國、馬來西亞和印度，在本月的排名都因疫情擴張退步超過10名以上，而大多歐美國家的排名都有上升，其中法國上升18名，捷克與波蘭則分別上升13名，進步幅度顯著。